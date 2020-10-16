"Remdesivir Dahil Dört İlaç Corona Tedavisinde Etkili Değil"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsü enfeksiyonu tedavilerine ilişkin yürütülen dünyanın en büyük randomize kontrollu denemesinin, antiviral ilaç remdesivirin ağır Corona enfeksiyonu vakalarının tedavisinde çok az etkili ya da tamamen etkisiz olduğunu "kesin kanıtla" ortaya koyduğunu açıkladı. Remdesivir, Başkan Donald Trump'ın Corona enfeksiyonu tedavisinde de kullanılmıştı.
Altı aydır devam eden ve sonucu uzun zamandır merakla beklenen deneme, mevcut ilaçların Corona virüsü tedavisinde etkili olup-olmadığını anlamayı amaçlıyordu.
Hakem kurulundan geçmeden yayınlanan çalışma kapsamında remdesivir, hidroksiklorokin, lopinavir/ritonavir ve interferon olmak üzere dört tedavi yönteminin etkileri incelendi. Çalışma, bu dört ilacın, hastaların bir ay içinde hayatını kaybedip-kaybetmediği ya da hastaneye kaldırılan hastaların iyileşip-iyileşmediği üzerinde ”çok az etkisinin olduğu ya da hiç etkisinin olmadığını” ortaya koydu.
Remdesivir dışındaki diğer ilaçların etkisiz olduğu, daha önceki çalışmalarla ortaya konmuştu. Ancak antiviral ilaç remdesivir, Amerika'da Corona enfeksiyonu tedavisinde standart uygulama olarak sınıflandırılmıştı.
Remdesivirin Corona enfeksiyonuna karşı kullanımı İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde de onaylanmıştı. Düşük arz nedeniyle erişimi zor olan remdesivir, şu anda Avrupa İlaç Dairesi tarafından böbrek rahatsızlıklarına yol açıp-açmadığına ilişkin değerlendirmeden geçiriliyor. Remdesivir kullanan bazı hastalarda böbrek rahatsızlıkları ortaya çıkmıştı.
ABD'deki çalışmayla WHO'nun çalışması zıt sonuç verdi
Remdesivirin Corona virüsü üzerindeki etkisine ilişkin küresel çalışma, Amerika'da yürütülen benzer bir çalışmayla taban tabana zıt sonuç verdi. Amerika'daki çalışma, remdesivirin iyileşme sürecini ortalama beş gün kısalttığı sonucuna varmıştı.
Oxford Üniversitesi'nden tıp ve epidemiyoloji uzmanı Profesör Martin Landray, WHO'nun hidroksiklorokin ve lopinavir ile ilgili denemesinin sonuçlarının, İngiltere'de kendisinin de yer aldığı ekip tarafından yürütülen çalışmanın sonuçlarıyla aynı doğrultuda olduğunu kaydetti.
Profesör Landray, yaptığı açıklamada, "Önemli olan haber, remdesivirin hastanın hayatta kalmasına ilişkin hiçbir anlamlı etki yaratmıyor olması" dedi. Remdesivirin bazı ülkelerde Corona enfeksiyonu tedavisinde önerildiğini söyleyen uzman, arz, maliyet ve erişime ilişkin ciddi kaygılar olduğunu da sözlerine ekledi.
Her remdesivir kürünün maliyetinin 2.550 dolar olduğuna dikkat çeken Profesör Landray, "Bu, beş ila on gün boyunca damar yoluyla verilen bir ilaç. Corona virüsü dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı ve aileyi etkiliyor. Gereken miktarı karşılayabilen, hesaplı ve hastaların adil şekilde tedavi edilmesini sağlayacak tedavi yöntemlerine ihtiyacımız var" dedi.
Corona testinin pozitif sonuç vermesinden sonra Başkan Trump'a uygulanan tedavi, remdesivir içeriyordu.
WHO, 30'dan fazla ülkede yürütülen araştırmanın, tedavi yöntemlerinin genel ölüm oranı üzerindeki etkilerine odaklandığını kaydetti. Çalışma, hastaların suni solunum cihazına ihtiyacı olup-olmadığını ve hastaların hastanelerde ne kadar süre yattığını ise değerlendirme altına almadı.
Kış Mevsiminde Vaka Artışı Beklentisi
Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Corona enfeksiyonu vakalarında artış bekleniyor.
Avrupa ve Amerika'daki vaka artışı kaygı verici boyutlara ulaşırken küresel çapta vaka sayısı, günde 330 bine ulaştı.
Amerika'da Perşembe günü tespit edilen 64 bin yeni vaka, Temmuz ayından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
WHO Avrupa Başkanı Hans Kluge ise Avrupa kıtasında Corona enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısının bine ulaştığını, son on gün içinde bir milyondan fazla vaka tespit edildiğini söyledi.
Kluge ayrıca kıta çapında maske kullanım oranının yüzde 60'tan yüzde 95'e çıkarılması ve sosyal mesafe kuralına sıkı sıkıya uyulmasının virüsün yayılmasını asgari düzeye indirebileceğini söyledi.
Öte yandan Fransa, Cumartesi gününden itibaren Paris ve civarı ile aralarında Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence, Montpellier, Lille, Rouen ve Saint-Étienne gibi kentlerin olduğu en az 7 bölgede gece 21.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlayacak. Uygulama en az dört hafta boyunca devam edecek.
Kuzey İrlanda ise dört hafta sürecek sıkı önlemlerin yürürlüğe gireceğini açıkladı. Buna göre okullar iki haftalığına kapatılacak, tüm restoran ve publar paket servisi dışında bir ay kapalı kalacak.