"Remdesivir Dahil Dört İlaç Corona Tedavisinde Etkili Değil"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsü enfeksiyonu tedavilerine ilişkin yürütülen dünyanın en büyük randomize kontrollu denemesinin, antiviral ilaç remdesivirin ağır Corona enfeksiyonu vakalarının tedavisinde çok az etkili ya da tamamen etkisiz olduğunu "kesin kanıtla" ortaya koyduğunu açıkladı. Remdesivir, Başkan Donald Trump'ın Corona enfeksiyonu tedavisinde de kullanılmıştı.

Altı aydır devam eden ve sonucu uzun zamandır merakla beklenen deneme, mevcut ilaçların Corona virüsü tedavisinde etkili olup-olmadığını anlamayı amaçlıyordu.

Hakem kurulundan geçmeden yayınlanan çalışma kapsamında remdesivir, hidroksiklorokin, lopinavir/ritonavir ve interferon olmak üzere dört tedavi yönteminin etkileri incelendi. Çalışma, bu dört ilacın, hastaların bir ay içinde hayatını kaybedip-kaybetmediği ya da hastaneye kaldırılan hastaların iyileşip-iyileşmediği üzerinde ”çok az etkisinin olduğu ya da hiç etkisinin olmadığını” ortaya koydu.

Remdesivir dışındaki diğer ilaçların etkisiz olduğu, daha önceki çalışmalarla ortaya konmuştu. Ancak antiviral ilaç remdesivir, Amerika'da Corona enfeksiyonu tedavisinde standart uygulama olarak sınıflandırılmıştı.