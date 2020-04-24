Remdesivir: Koronavirüse karşı umut olarak görülen ilacın ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

Raporda "Remdesivirin klinik ve virolojik bir faydası görülmedi" denildi.

Bir ay sonra ilacın verildiği hastaların yüzde 13,9'u hayatını kaybetti. Plasebo verilen hastaların ise yüzde 12,8'inin öldüğü belirtildi.

Denemeyle ilgili rapor, WHO'nun kamuya açık klinik denemeler veri tabanında yayımlandı. Örgüt, bir süre sonra yanlışlıkla yayımlandığını söylediği raporu kaldırdı.

Raporda Çin'de 237 hastayla yapılan denemede ilacın hastalara faydası olmadığı ve kan dolaşımı sistemindeki patojenlerin varlığını azaltmadığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yanlışlıkla yayımladığı bir belgede, koronavirüs tedavisi için umut olabileceği düşünülen "remdesivir" adlı antiviral ilacın ilk tam kapasiteli klinik denemelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.

Gilead ise Afrika'da Ebola salgınında da denenen ve başarısız olan ilaçla ilgili denemenin sonuçlarının yanlış yansıtıldığını, remdesivir'in hafif belirtiler gösteren hastalarda faydalı olabileceğini savundu.

Gilead Sözcüsü, düşük katılım nedeniyle denemenin erken sonlandırıldığını, bu nedenle sonuçların istatistiksel açıdan anlamlı olmadığını söyledi.

Sözcü, devam eden diğer denemelerin ilaçla ilgili daha net bir tablo ortaya koyabileceğini belirtti.

Çin'deki denemenin başarısız olduğunun açığa çıkmasından sonra Gilead hisseleri, ABD hisse senedi piyasalarındaki üç ana endekste de değer kaybetti.