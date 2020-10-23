Remdesivir nedir?: ABD'nin onayladığı, WHO'nun 'işe yaramıyor' dediği antiviral ilaç

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), remdesivir adlı antiviral ilacın, hastanelerde Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasına onay verdi.

FDA'ye göre Veklury adıyla satılan ilaç, klinik denemelerde hastaların iyileşme süresini ortalama beş gün kısalttı. Veklury, Covid 19 tedavisi için FDA onayı alan ilk ilaç oldu.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılan remdesivirin, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 tedavisinde ne kadar etkili olduğuna ilişkin tartışmalar da devam ediyor.

Tıp dergisi Lancet'te Nisan ayında yayımlanan bir makalede ilacın işe yaramadığı belirtilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçen hafta 30 ülkeden 11 bin'den fazla hastayla ilgili verileri temel alarak remdesivirin Covid-19 tedavisinde iyileşme ihtimaline ve hastaların hastanede kalma süresine hiçbir etkisi olmadığını ya da çok az etkisi olduğunu açıkladı.

İlacın üreticisi Gilead ise WHO'nun bulgularını reddetmişti.

Avrupa Birliği'nin sağlık alanında düzenleyici kurumu olan Avrupa İlaç Ajansı, Remdesivir'in 12 yaşından büyük ve zatürre geliştirmiş koronavirüs hastalarında kullanılması için tavsiye niteliğinde bir karar aldı.