Remdesivir nedir?: Koronavirüs tedavisinde 'umut veren' antiviral ilaç

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Ebola'ya karşı geliştirilen Remdesivir adlı antiviral ilacın yeni bir araştırmada bazı hastalar üzerinde deneneceğini açıkladı.

Matt Hancock, şimdiden umut veren sonuçlar alındığını ve ilacın iyileşme süresini kısaltabileceğini söyledi.

İngiliz bakan, "Bu büyük ihtimalle kriz başladığından bu yana koronavirüs tedavisinde ileriye doğru atılan en büyük adım" dedi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) de geçen ay antiviral ilacın koronavirüsle mücadelede işe yaradığını açıklamıştı. Çeşitli ülkelerdeki hastanelerde yapılan deneylerde ilacın semptom süresini 15 günden 11 güne düşürdüğü tespit edilmişti.

Uzmanlar bunun doğrulanması durumunda önemli bir gelişme olacağını, fakat tüm bulguları bir anda iyileştiren "sihirli bir ilaç" da olmadığını söylüyor.

Nisan ayında tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir diğer araştırmada ise ilacın işe yaramadığı belirtilmişti.

Avrupa Birliği'nin sağlık alanında düzenleyici kurumu olan Avrupa İlaç Ajansı, Remdesivir'in 12 yaşından büyük ve zatürre geliştirmiş koronavirüs hastalarında kullanılması için tavsiye niteliğinde bir karar aldı. İlacın AB ülkelerinde ilaç olarak yazılması için Avrupa Komisyonu'ndan da onay alması gerekecek.