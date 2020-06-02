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Remdesivirle İlgili Çalışmalar Derinleşiyor

02.06.2020 19:09 | Son Güncelleme

ABD’li ilaç firması Gilead Sciences, klinik denemelerde Corona virüsüne karşı orta derecede etkili olduğu görülen remdesivir adlı antiviral ilacın hastane dışında da kullanılmasını sağlamak için inhalasyon yani nefes alma yolu gibi daha kolay uygulanma yöntemlerini geliştirmeye çalıştığını açıkladı

Remdesivirle İlgili Çalışmalar Derinleşiyor

ABD’li ilaç firması Gilead Sciences, klinik denemelerde Corona virüsüne karşı orta derecede etkili olduğu görülen remdesivir adlı antiviral ilacın hastane dışında da kullanılmasını sağlamak için inhalasyon yani nefes alma yolu gibi daha kolay uygulanma yöntemlerini geliştirmeye çalıştığını açıkladı.

Remdesivir, şimdiye kadar Corona virüsü hastalarına yardımcı olduğu görülen tek ilaç. Gilead ve diğer firmalar, şimdilik sadece damar yoluyla uygulanan bu ilacı virüse karşı daha etkili hale getirmek için farklı uygulama yöntemlerini araştırıyor.

Gilead’ın üst düzey yöneticileri Merdad Parsey ve Andrew Dickinson, firmanın remdesivirle ilgili henüz erken aşamada olan planlarını Wall Street uzmanlarıyla yaptıkları görüşmelerde de gündeme getiriyor.

Parsey ve Dickinson, remdesivirin deri altına zerk edilecek şekilde formüle edilmesi ve inhalasyon yoluyla uygulanacak toz halinde üretilmesi üzerinde durduklarını söylüyor. İlacın hap olarak uygulanmasıysa, karaciğere vereceği zarardan dolayı mümkün değil.

Roche ve Eli Lilly firmalarıysa, remdesivirle birlikte kullanılabilecek ilaçlar üzerinde araştırmalar yürütüyor. Aynı şekilde Gilead da virüsü erken aşamada tedavi etmenin yollarını arıyor. Örneğin İnfluenza yani grip virüsüne karşı kullanılan Tamiflu adlı antiviral hap enfeksiyon sırasında ne kadar erken aşamada alınırsa tedavi o kadar başarılı oluyor.

Bu arada remdesivir talebini karşılamak üzere harekete geçen Gilead yetkilileri, ilacı fiyatlandırma konusunda birçok hükümetle görüşmeler yürütüyor.

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