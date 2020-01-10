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  4. REMEM'le alzheimer ve demans hastalarının yaşamı kolaylaşacak

REMEM'le alzheimer ve demans hastalarının yaşamı kolaylaşacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi tarafından yürütülecek olan 'Unuttuysan Tıkla' projesi kapsamında geliştirilen 'REMEM' adı verilen mobil uygulamayla, alzheimer ve demans (bunama) hastaları ile bakımlarını yapanların hayatları kolaylaştırılacak.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi tarafından yürütülecek olan 'Unuttuysan Tıkla' projesi kapsamında geliştirilen 'REMEM' adı verilen mobil uygulamayla, alzheimer ve demans (bunama) hastaları ile bakımlarını yapanların hayatları kolaylaştırılacak. Hastalara, fotoğraf ve videolarla geçmişi ile kişileri hatırlamayı sağlayacak olan mobil uygulama, bellek geliştirici oyunlarla da hastalığın seyrinin yavaşlatılmasını amaçlıyor.
Türkiye Ulusal Ajansı ile AB Erasmus Programı tarafından desteklenen ve Pamukkale Üniversitesi tarafından yürütülecek olan Unuttuysan Tıkla Projesi, Kırklareli Üniversitesi, İtalya'nın sivil toplum kuruluşlarından biri olan Cosvitec, Romanya'dan Cluj- Napoca Teknik Üniversitesi ve Denizli İnovasyon Derneği tarafından geliştirildi. Projenin ilk toplantısı, PAÜ Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu'nda yapıldı. PAÜ Teknoloji Fakültesi Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Arzum Işıtan, projenin amacının alzheimer ve demans hastalığıyla mücadele edenleri ile bakımlarını üstlenenlerin günlük hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.
HASTALIĞIN İLERLEMESİ ÖNLENECEK
Proje kapsamında geliştirilecek mobil uygulamada hastaların mazisine ilişkin fotoğraf ve videolarla geçmişi ile kişileri hatırlayabilmesini, bellek geliştirici oyunlarla da hastalığın seyrinin yavaşlatılabilmesini hedeflediklerini bildirdi. Alzheimer hastalarının günlük yaşantılarını devam ettirirken bir takım zorluklar yaşadığını hatırlatan Arzum Işıtan, "Yapılan araştırmalara göre teknolojinin gelişimiyle birlikte sinir iletimine dayalı hastalıkların artacağı tahmin ediliyor. AB'de bu çerçevede, demans hastalığı ile ilgili stratejiler belirledi. Bu kapsamda hazırlayacağımız ve adını 'REMEM' olarak koyacağımız mobil uygulamayla, erken aşamasından itibaren hasta ve hasta yakınlarına destek olmayı hedefliyoruz. Bu hatırlatıcı uygulamada, kişiye özel fotoğraflar, zeka ve beceri oyunları ile hastalığın ilerleyişini yavaşlatacağız. Uygulamayla hastanın bakımını üstlenen kişi hem hastalıkla ilgili rehber niteliğinde bilgi sahibi olabilecek hem de ayrı ama bağlantılı bir uygulamayla hastanın günlük yaşamını takip altına alabilecek" dedi.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Kapıkıran da bunama hastalığının ilerlemesiyle birlikte kişinin giyinme, yemek yeme gibi günlük işleri yapmakta zorluk yaşadığını ifade etti. Uyku bozuklukları, günlük işleri unutma, öfke patlamaları gibi durumların bu hastalıkta sıkça görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Kapıkıran, hastanın günlük temel ihtiyaçlarını karşılamada yaşadığı güçlüklerin hasta yakınlarında da strese neden olabildiğine değindi. Prof. Dr. Şahin Kapıkıran, "Bu hastalık özellikle 65 yaş üstündeki kişilerde görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre bugün 40 milyon olan hasta sayısının 2050 yılından itibaren 135 milyona çıkması bekleniyor" diye konuştu.

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