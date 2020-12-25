Remisyon nedir? Remisyon türleri nelerdir?

Remisyon kronik bir hastalığın belirtilerinde meydana gelen azalma olarak bilinir. Pek çok üzücü hastalıkta, hastanın ve hasta yakınlarının duymak istediği remisyon süreci farklı şekillerde görülebilir. Remisyon ne demek tıp dilinde ne anlama gelir? gibi soruların yanıtlarını ve çok daha fazlasını sizler için derledik. Remisyon Nedir? “Remisyon Türkçesi nedir?” sorusu bu kelimeyi ilk kez duyanların en sık merak ettiği soruların başında gelir. Remisyon tıbbi bir terimdir ve sıklıkla özellikle kanser tedavisi gören hastalar için kullanılan remisyon, hastalık bulgularında iyileşmeyi ifade eder. Herhangi bir hastanın remisyon sürecine girmesi, hastalığın kötüye gitmediği ve etkili şekilde daha iyi hale gelebileceğini ifade eder. Ancak çok nadir de olsa belirtilerin birden artması öncesindeki durgunluk olarak da remisyon görülebilir. Genel olarak iki çeşit remisyondan bahsedilebilir. Bunlardan biri kısmî remisyon iken, diğeri tam remisyondur. Kısmî remisyon sürecinde hasta, sahip olduğu hastalığa karşı savaşırken önemli ilerleme kaydeder. Ancak hastalığın belirtileri halen tam olarak yok olmamıştır. Örnek vermek gerekirse, kanserli bir tümöre sahip olan hastanın tedavisi devam ederken tümörün küçülmeye başlaması, hastanın kısmî remisyona girmesini sağlar.

Buna karşın semptomların tamamen durduğu ve tümörün yok olduğu durumlarda tam remisyondan bahsedilebilir. Fakat tam remisyon süreci, hastalığın halen vücutta gizlenmesi nedeniyle tedavi edilemediği için riskli de olabilir. Bu nedende doktorlar, tam remisyon konusunda her daim temkinlidir. Çünkü kronik hastalıkların tam anlamıyla yönetimi çok zor olabilir. Hatta uzun süre vücutta gizlenerek sonra yeniden ortaya çıkabilir. Hasta, tam remisyon yaşadıktan sonra hastalık belirtileri birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir. Bu durum için hastalığın "nüks" ettiği ifade edilir. Onkolojik Hastalarda Kısmi ve Tam Remisyon Remisyon terimi en çok onkolojik vakalarda kullanılır. Hastalığın var olmasına rağmen halen kontrol edilebilir olması durumunda remisyon varlığından söz edilebilir. Onkolojik hastalarda kısmi remisyon, hastalık belirtilerinin bir ölçüde devam etmesidir. Eğer standart laboratuar testleri sırasında bulguların tamamen yok olduğu görülürse tam remisyondan bahsedilebilir. Böylece hasta kişi sağlıklı ya da en azında risk bölgesi dışında kabul edilir.

Remisyon sözcüğünün en fazla kullanıldığı alan lösemi tedavileridir. Lösemi hastalarının durumu şu üç şekilde karakterize edilir: Hematolojik ve klinik remisyon: Kan bileşim değerleri normale dönmüştür. Artık kemik iliği ve sınırları içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gözlenmez. Sitogenetik remisyon: Klinik hematolojik remisyon çerçevesinde kesin bir inceleme yapılır ve tümör hücrelerinin saptanmadığı gözlenirse sitogenetik remisyondan bahsedilebilir. Moleküler remisyon: Son derece hassas çalışmaların yapıldığı anlarda dahi vücut genelinde tümör hücrelerinin varlığının tespit edilmediği zamanlarda moleküler remisyondan bahsedilebilir.

Genel onkolojik vakalarda kanser remisyonundan bahsedilebilmesi için en az 1 aylık süre boyunca aktif hastalık belirtisine rastlanmaması gerekir. Ancak hastalık belirtisinin yokluğu, kesinlikle kanserin tedavi edildiği ya da saptanabilen bir onkolojik belirti olmadığı anlamına da gelmez. Tespit edilemeyen veya tam remisyon zamanlarında, uzman doktor tarafından CT taraması, MRI ya da PET taraması gibi radyolojik testler yapılır. Fiziki muayene ve test sonuçları karşılaştırıldığında kanser bulgusuna rastlanmamışsa tam remisyon varlığından söz edilebilir. Yapılan testler sonucunda kanser hücrelerinin halen tespit edilebildiği ancak boyut olarak küçüldüğü durumlarda kısmi remisyon durumu ortaya çıkar. Bu tür onkolojik vakalara stabil ya da kontrollü tümör vakaları da denir. Kısmi remisyon olaylarında tümör boyutunda en az %50 oranında bir azalma ile en az 1 ay boyunca hastalığın ilerlemesi gerekir. Spontan Remisyon Bazı ender durumlarda, kansere yönelik herhangi bir tedavi uygulanmasa dahi hastalık remisyona girebilir. Bu tür kendiliğinden oluşan stabil durumlara spontan kanser remisyonu adı verilir. Spontan remisyon türleri, sıklıkla kanserli bir hasta enfeksiyonla savaşırsa ortaya çıkar. Bağışıklık sisteminin aynı zamanda kansere karşı da savaştığı düşünülür. Bu tür bir tedaviye "kanser immünoterapisi" adı da verilir.