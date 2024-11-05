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  4. PKK yöneticisi Remzi Kartal'la yemek yiyen AK Partili Hüseyin Yayman: "Ben orada akademisyen olarak bulunuyorum"

PKK yöneticisi Remzi Kartal'la yemek yiyen AK Partili Hüseyin Yayman: "Ben orada akademisyen olarak bulunuyorum"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
05.11.2024 19:19
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yürütülen soruşturmada terör örgütü PKK yöneticisi Remzi Kartal’la ile irtibatı tespit edilmişti. Bu gelişme sonrası sosyal medyada Kartal ile AK Partili Hüseyin Yayman'ın yemek yediği anlara ait bir görsel DEM Parti'ye yakın hesaplar tarafından paylaşıldı. Yayman günler sonra fotoğraf ile ilgili açıklama yaptı.

PKK yöneticisi Remzi Kartal'la yemek yiyen AK Partili Hüseyin Yayman: "Ben orada akademisyen olarak bulunuyorum"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki soruşturmada terör örgütü PKK yöneticisi Remzi Kartal ile irtibatı dikkat çekmişti.Bu gelişme sonrasında sosyal medyada bir kare ise gündem olmuştu.

DEM Parti’ye yakın hesaplar Remzi Kartal’ın AK Partili Hüseyin Yayman’la yemek yediği anlara ait fotoğrafı paylaşmıştı.

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Yayman, TBMM'de yaptığı açıklamada söz konusu fotoğrafla ilgili sessizliğini bozdu.

"ORADA AKADEMİSYEN OLARAK BULUNDUM,HİÇBİR SİYASEYÇİ KİMLİĞİM YOK"

AK Partili Yayman şu ifadeleri kullandı;

"Bir fotoğraf üzerinden yapılan tartışma var. Şimdiye kadar sustuk, dinledik. İnsanlar bildiklerini konuşsunlar diye. Açıklıkla belirtmek isterim, Ben siyasal bilgiler uzmanı bir kardeşinizim. Gazi Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölümünde hoca olarak çalıştım. Bir Türk olarak Türkiye'nin Kürt sorunu Hafızası'nı yazdım. Bu konuyla ilgili ilk olarak o resimde ben Avrupa Parlementosu'nda çözüm süreciyle ilgili bir toplantıya gittim akademisyen olarak, gazeteci olarak ve Vatan Gazetesi'nde bütün bunları da yazdım. Arkadaşlarımın mal bulmuş mağribi gibi bunun üstünden yorum yapmasını tuhaf karşılıyorum. Çünkü ben bunları gazetede yazdım. İkincisi ben orada akademisyen olarak bulunuyorum. Hiçbir siyasetçi kimliğim yok. Benim orada ne dediğim Avrupa Parlemontosu'nda çözüm sürecini savunan, Türklerle Kürtlerin kardeş olduğuna inanan, Ziya Gökalp'in sözünü anlatarak şunu demişim Avrupa Parlamentosunda; 'Türk'ü sevmeyen Kürt olmaz, Kürt'ü sevmeyen Türk olmaz. Biz 1000 yıldır beraberiz kardeşiz, tarihtaşız. Aynı gelecekte beraberiz."

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Remzi Kartal belediye Ahmet Özer
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