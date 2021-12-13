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Remziye Hisar kimdir, nereli? İşte Remziye Hisar şiirleri ve hayatı...

13.12.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'ın hazırladığı doodle sonrası Remziye Hisar'ın hayatı ve kim olduğu merak ediliyor. Google, Remziye Hisar görselinin yer aldığı özel tasarımı ana sayfaya taşıdı. Peki Remziye Hisar kimdir, aslen nereli? İşte Remziye Hisar şiirleri ve hayatı...

Remziye Hisar kimdir, nereli? İşte Remziye Hisar şiirleri ve hayatı...

Remziye Hisar'ın hayatı ve kim olduğu araştırılıyor. Çağdaş bilimin öncülerinden ve kimya mesleğinin Türkiye'deki ilk kadın öncüsü olarak bilinmektedir. İşte Remziye Hisar şiirleri ve hayatı...

REMZİYE HİSAR KİMDİR?

Remziye Hisar 1902 senesinde Üsküp'te dünyaya gelmiştir. Cumhuriyet dönemi Türkiyesinde çağdaş bilimin öncülerinden ve kimya mesleğinin Türkiye'deki ilk kadın öncüsü olarak kabul edilen Hisar, Darülfünun'da fen bilimleri eğitimi alan ilk kadınlardan olarak biliniyor. Kendisi ayrıca Sorbonne Üniversitesi'nden doktora derecesiyle mezun olan ilk Türk kadındır ve fizikçi Feza Gürsey'in ve Psikiyatrist Deha Gürsey'in de annesidir.

Hisar, Darülmuallimat'tan mezun olmuştur. Sonrasında ise Darülfünun'un kimya bölümüne kaydını yaptırmıştır. Kız öğrencilerin erkek öğrencilerden ayrı saatlerde ders aldığı bir dönemde, kimya bölümünde eğitim alan üç kadın öğrenciden birisi olmuştur. Kimyayı seçme sebebini "Fen derslerinde kanunlarda olsun, buluşlarda olsun hep yabancı isimler görmek beni kahrediyordu. Fen alanında bir tek Türk ismi görememenin ezikliğini, bu dalda başarılı olursam giderebilirim sanıyordum" cümleleriyle anlatmıştır.

Başarılı isim, 1973 yılında emekliye ayrılmıştır. Yaşamını İstanbul'da Anadoluhisarı Otağtepe'de ailesinden kalma konakta sürdürmştür. 1991 senesinde Tübitak Hizmet Ödülü'nü almıştır. 13 Haziran 1992 tarihinde ise hayata veda etmiştir.

REMZİYE HİSAR ŞİİRLERİ VE ESERLERİ

Remziye Hisar, toplamda dördü çeviri, beş ders kitabı yayımlamıştır. Ayrıca kimya dalındaki buluşlarını içeren 16 bildirisi Fransa’da yayınlanmıştır. Uluslararası bildirileri arasında bulunan, Siirt dağlarında yetişen bir bitki türünün etkilerini içeren buluşu Fransa'da yayımlanarak bilim dünyasına tanıtılmıştır. 1920'li tarihlerden itibaren şiir yazan Remziye Hisar'ın bazı şiirleri "Bir Kadın Sesi" isimli kitapta bir araya getirilerek yayımlanmıştır.

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