Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni bulunmuştu! Sır perdesi aralandı, eski kocanın planı tutmadı

Konya'dan İzmir'e çocuklarını görmek için eski eşinin evinde gelen Remziye Tüysüz'ün dün battaniyeye sarılı cansız bedeni bulundu. Eski eşini öldürüp araç kiralayan ve başka suçtan da aranan Yalçın Polat, evinin önünde gözaltına alındı. Polat'ın cesedi taşımak için araç kiraladığı iddia edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için önceki akşam üzeri bir süre önce boşandığı eski eşi Yalçın Polat'ın Bornova Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi. Aynı gün saat 23.45 sıralarında Polat'ın oturduğu evin kapısının açık olması üzerine içeri gelen bir yakını Tüysüz'ün cesedinin battaniyeye sarılı olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede Tüysüz'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis, Tüysüz'ün 4 ay önce boşandığı oto tamircisi eşi Yalçın Polat'ın babası H.P., babaannesi H.P. ve kardeşleri O.P. ile F.P.'yi gözaltına aldı. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PLANI TUTMADI

Polis, Yalçın Polat'ın yakalanması için çalışma başlattı. Başka bir suçtan da arandığı öğrenilen Polat'ın araç kiraladığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Söz konusu aracı takibe alan polis, Polat'ın evinin önünde de tedbir aldı. Kiralık araçla olay yerine gelen Yalçın Polat, evinin önünde yakalanıp, gözaltına alındı. Polat'ın cesedi taşımak için araç kiraladığı iddia edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yalçın Polat, polisteki ilk ifadesinde, Tüysüz ile evliliklerinin şiddetli geçimsizlik sebebiyle bittiğini belirterek, "Dün de benzer konular sebebiyle tartıştık. Sinirlerine hakim olamadım ve ellerimle boğup, öldürdüm" dedi. Cinayet işlendiğinde çiftin çocuklarının evde değil, babaanneleri H.P. ile oldukları öğrenildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA-İHA

