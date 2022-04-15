HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni bulunmuştu! Sır perdesi aralandı, eski kocanın planı tutmadı

Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni bulunmuştu! Sır perdesi aralandı, eski kocanın planı tutmadı

15.04.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de eski eşi Remziye Tüysüz'ü boğarak öldüren Yalçın Polat'ın planı tutmadı. Tüysüz'ü öldürüp araç kiralayan ve başka suçtan da aranan Polat, polisin takibine takıldı. Kiralık araçla olay yerine gelen Yalçın Polat, evinin önünde yakalanıp gözaltına alındı. Polat'ın cesedi taşımak için araç kiraladığı iddia edildi.

Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni bulunmuştu! Sır perdesi aralandı, eski kocanın planı tutmadı

Konya'dan İzmir'e çocuklarını görmek için eski eşinin evinde gelen Remziye Tüysüz'ün dün battaniyeye sarılı cansız bedeni bulundu. Eski eşini öldürüp araç kiralayan ve başka suçtan da aranan Yalçın Polat, evinin önünde gözaltına alındı. Polat'ın cesedi taşımak için araç kiraladığı iddia edildi.

AW595239_01

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için önceki akşam üzeri bir süre önce boşandığı eski eşi Yalçın Polat'ın Bornova Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi. Aynı gün saat 23.45 sıralarında Polat'ın oturduğu evin kapısının açık olması üzerine içeri gelen bir yakını Tüysüz'ün cesedinin battaniyeye sarılı olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede Tüysüz'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi.

AW595239_04 (1)

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis, Tüysüz'ün 4 ay önce boşandığı oto tamircisi eşi Yalçın Polat'ın babası H.P., babaannesi H.P. ve kardeşleri O.P. ile F.P.'yi gözaltına aldı. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öldürüp cesedinin üzerine not bıraktı! 'Sapıktı, Allah taksiratını affetsin'Öldürüp cesedinin üzerine not bıraktı! 'Sapıktı, Allah taksiratını affetsin'

PLANI TUTMADI

Polis, Yalçın Polat'ın yakalanması için çalışma başlattı. Başka bir suçtan da arandığı öğrenilen Polat'ın araç kiraladığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Söz konusu aracı takibe alan polis, Polat'ın evinin önünde de tedbir aldı. Kiralık araçla olay yerine gelen Yalçın Polat, evinin önünde yakalanıp, gözaltına alındı. Polat'ın cesedi taşımak için araç kiraladığı iddia edildi.

AW595239_02 (1)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yalçın Polat, polisteki ilk ifadesinde, Tüysüz ile evliliklerinin şiddetli geçimsizlik sebebiyle bittiğini belirterek, "Dün de benzer konular sebebiyle tartıştık. Sinirlerine hakim olamadım ve ellerimle boğup, öldürdüm" dedi. Cinayet işlendiğinde çiftin çocuklarının evde değil, babaanneleri H.P. ile oldukları öğrenildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA-İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Polise giderim" diyen kız kardeşlerini infaz etmişler"Polise giderim" diyen kız kardeşlerini infaz etmişler
Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...
Beklenen haber nihayet geliyor! 2 yıl sonra ilk kez olduBeklenen haber nihayet geliyor! 2 yıl sonra ilk kez oldu
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

İmamoğlu'na hodri meydan! 'Hangi kanalda istiyorsan hazırız'

İmamoğlu'na hodri meydan! 'Hangi kanalda istiyorsan hazırız'

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia! Motorin ve benzin litre fiyatı...

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia! Motorin ve benzin litre fiyatı...

İHA ve füzeleri durduran sistem geliştirdiler! "Dünyada bir ilk"

İHA ve füzeleri durduran sistem geliştirdiler! "Dünyada bir ilk"

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası!

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası!

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sonunda bu da oldu! Patronlar çalışanları...

Sonunda bu da oldu! Patronlar çalışanları...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.