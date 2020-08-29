Remziye Yoldaş cezaevinden firar eden kocası tarafından kızının gözleri önünde öldürüldü

Diyarbakır'da, Aziziye Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Remziye Yoldaş, Diyarbakır Açık Cezaevi'nden firar eden eşi 31 yaşındaki Veysi Yoldaş tarafından Cuma akşamı pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

BBC Türkçe'ye konuşan Remziye'nin amcası Veysi Tura, katilin uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hapse girdiği, açık cezaevindeyken bir süre önce firar ettiği, Remziye'nin de buna karşı çıktığı ve teslim olmasını istediğini söyledi.

Tura, "Yedi yıl önce uyuşturucu ve hırsızlıktan hapse girmiş, cezasının büyük bölümünü de yatmış, kalan cezası için açık cezaevinde nakledilmiş. Ordayken firar etmiş. Remziye ona 'Zaten cezan az kalmış, neden firar ettin, teslim ol ve kalan cezanı da çek' demiş. Rezmiye, kocası hapse girdikten sonra kızını da alıp ailesinin evine taşındı. Adam, Remziye'den eve dönmesini istemiş. Kabul etmeyince, babasının işettiği bakkala gidip babası ve abisini de tehdit etmiş.'' dedi.

Veysi Tura, tehdit olayından sonra Rezmiye ve ailesinin, Veysi Yoldaş hakkında karakola gidip şikayetçi olduklarını söyledi: