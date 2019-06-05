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Renan Koen'den Madrid'de piyano resitali

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 17:15 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte sanatçı Renan Koen, Madrid'de piyano resitali verdi

MADRİD (AA) - Piyanist Renan Koen, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin öncülüğünde düzenlenen bir etkinlikte İspanya'nın başkenti Madrid'deki Ordular Kültür Merkezi'nde piyano resitali verdi.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin öncülüğünde, Madrid Yunus Emre Enstitüsü ile Saraylar, Müzeler ve Müzik Dostları derneğinin katkılarıyla organize edilen Renan Koen piyano resitaline Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Madrid'de görev yapan bazı büyükelçiler, iş adamları ve diğer davetliler katıldı.

Sanatçı Koen, yaklaşık 1,5 saat süren piyano resitalinde Gideon Klein, Viktor Ullmann, Joaquin Rodrigo, Ulvi Cemal Erkin ve Ali Darmar'dan eserler çaldı.

Öte yandan, konser sırasında çaldığı eserler hakkında davetlileri bilgilendiren konuşmalar yapan Koen, yaklaşık 550 yıl önce İspanya'dan Osmanlıya göç eden Sefarad Yahudisi bir aileden geldiğini de anlattı. Koen, "Türk vatandaşı Sefaradlar olarak Türkiye'de huzur ve barış içinde yaşayarak, kültürlerini devam ettirdiklerini" vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Madrid Yunus Emre Enstitüsü Renan Koen Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği

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