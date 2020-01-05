Renault, 2019'da 20. kez binek otomobil liderliğini elde etti

İSTANBUL (AA) - Renault, binek otomobil pazarında 60 bin 668 adet satış adedi ve yüzde 15,7 pazar payı ile 20. kez binek otomobil pazar liderliği unvanını aldı.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault, geçen yıl toplam pazarda 64 bin 977 adet ve 13,6 pazar payı kaydetti.

2019 yılında Türkiye'nin en çok satılan ilk 3 modelinden 2'si Renault markasına ait. Türkiye'nin en çok tercih edilen modelleri sıralamasında Oyak Renault fabrikalarında üretilen Clio HB 2. sırada, Megane Sedan ise 3. sırada yer aldı.

Clio HB, 2019 yılında kaydettiği 24 bin 213 adet satış rakamı ile B HB segmentinin açık ara lideri oldu. Clio HB, segmentinden aldığı yüzde 46 pay ile en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat (en yakın rakip satış adedi 6 bin 593 adet) fazla satış rakamına imza attı. Megane Sedan, 22 bin 414 adet satış adedi ile C Sedan segmentinde 2. sırada yer aldı.

- "Yeni Clio ve yeni Captur'ün satışlarımıza olumlu desteği olacağını öngörüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, otomotiv sektörünün 2019 yılını, hükümetin sağladığı farklı teşviklerin pozitif katkısı ile yılın başındaki karamsar öngörülerden çok daha iyi bir sonuç ile tamamladığını belirterek, şunları kaydetti: