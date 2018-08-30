Renault ARKANA Moskova'da tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Renault ARKANA’nın ilk gösterimi Moskova Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yapıldı.

Renault açıklamasına göre, özgün çizgilere sahip bir Coupe Crossover olan Renault ARKANA’nın dünya prömiyeri Moskova Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yapıldı. ARKANA, sınıfına özgü benzersiz tasarımı ile C segmenti için gerçek bir yenilik niteliğinde...

Özellikle SUV modelleri için en dinamik ve yoğun rekabet yaşanan C segmentinde müşteri ihtiyaçları giderek daha çeşitli hale geliyor. ARKANA, Sedan zarafeti ve SUV sağlamlığının bileşimi ile müşterilerin yeni beklentilerini karşılamak için tasarlandı.

Güçlü tasarımı ile ARKANA, yerden yüksekliği, geniş çamurlukları ve 19 inç lastikleri sayesinde her türlü arazide sürüş imkanı sunarken, araca sağlam bir görünüm kazandırıyor. Yan krom detaylar ve panaromik cam tavan, bu yeni modelin şık ve yüksek orta hattını ve eğimli coupe tavan siluetini öne çıkarıyor.

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Açıklamada verilen bilgilere göre, ARKANA, 2019 yılında Rusya'dan başlamak üzere, Asya ve dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı ülkelerde üretilecek ve pazara sunulacak.