Renault Arkana yakında Türkiye’de! 2021’de Renault Arkana Türkiye pazarına gelecek.
Renault’un coupe tasarımlı SUV modeli geçen yıl tanıtılmıştı. Ama Türliye pazarına gelmedi. Renault’un etkileyici coupe görünümlü SUV modeli Arkana, önce Rusyo ve ardından da Kore’de satışa çıktı. Büyük satış başarısı yakaladı. Şimdi, Renault Arkana’nın Avrupa yolu açıldı. Avrupa pazarı demek, Türkiye pazarı demek...
Önce konsept araç olarak geliştirilen ve şimdi seri üretimle büyük satış başarıları yakalayan Renault Arkana, yapılan planlama gereği Rusya merkezli olarak macerasına başlamıştı. Kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan ve kısa sürede küresel çapta ses getiren model için masada yeni bir hamle yapan marka, önce Kore ardından da Avrupa pazarı için aracın satışa sunulacağını duyurdu.
Pek çok kişi Renault Arkana ne zaman Türkiye’ye gelecek diye merak ediyordu. Marka artık Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu Avrupa pazarına yöneldi. Renault cephesinden gelen son açıklamada Arkana’nın 2021’in ilk yarısından itibaren Avrupa pazarlarına ulaşacağını resmiyet kazandı. Yani 2021 yılının ortalarında Renault Arkana’yı Türkiye Renault satış noktalarında göreceğiz.
Yeni Clio ve Captur’da da kullanılan CMF-B modüler platformu üzerine geliştirilecek olan Arkana’nın hibrid versiyonu da olacak. Marka içerisinde E-Tech Hybrid olarak bildiğimiz versiyonlar Coupe SUV modeli için 140 ve 160 beygirlik versiyonlara yansıtılacak. 1,3 litrelik dört silindirli ünitenin adı geçerken şanzıman ayağında ise çift kavrama EDC olacak.
Arkana’nın Avrupa versiyonundaki diğer en büyük farklar donamım zenginliği ve elektronik destekler olacak. Güvenlik standartlarının da bir zorunluluk olarak getireceği bu farklılıklar, aracı Avrupa’ya uygun hale getiriyor.
Kullanıcılar R.S. Line seçeneği bu modelde de tercih etme imkanına sahip olacak. Elektronik destek kısmında ise; aktif otonom acil frenleme, kör nokta uyarısı, şerit takip ve uyarı, 360 derecelik kamera, trafik asistanı ve diğer pek çok parçayı listede göreceğiz. Kullanıcıların yoğun ilgisinin olduğu segmentte Coupe dinamikleriyle fark yaratacak olan Arkana’nın dış pazarlardaki başarısını burada da sürdürmesi bekleniyor.
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