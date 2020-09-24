Renault Arkana yakında Türkiye’de! 2021’de Renault Arkana Türkiye pazarına gelecek.

RENAULT ARKANA YAKINDA TÜRKİYE’DE!

Renault’un coupe tasarımlı SUV modeli geçen yıl tanıtılmıştı. Ama Türliye pazarına gelmedi. Renault’un etkileyici coupe görünümlü SUV modeli Arkana, önce Rusyo ve ardından da Kore’de satışa çıktı. Büyük satış başarısı yakaladı. Şimdi, Renault Arkana’nın Avrupa yolu açıldı. Avrupa pazarı demek, Türkiye pazarı demek...

Önce konsept araç olarak geliştirilen ve şimdi seri üretimle büyük satış başarıları yakalayan Renault Arkana, yapılan planlama gereği Rusya merkezli olarak macerasına başlamıştı. Kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan ve kısa sürede küresel çapta ses getiren model için masada yeni bir hamle yapan marka, önce Kore ardından da Avrupa pazarı için aracın satışa sunulacağını duyurdu.

RENAULT ARKANA 2021’de TÜRKİYEDE!

Pek çok kişi Renault Arkana ne zaman Türkiye’ye gelecek diye merak ediyordu. Marka artık Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu Avrupa pazarına yöneldi. Renault cephesinden gelen son açıklamada Arkana’nın 2021’in ilk yarısından itibaren Avrupa pazarlarına ulaşacağını resmiyet kazandı. Yani 2021 yılının ortalarında Renault Arkana’yı Türkiye Renault satış noktalarında göreceğiz.