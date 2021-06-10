Renault Clio 2021 fiyat listesi yayınlandı! Haziran ayına özel fiyatlar

Joy 1,5 Blue dCi, Joy 1,0 Sce, Joy 1,0 TCe ECO, Joy 1,0 TCe X-Tronic, Touch, 1,0 TCe ECO, Touch 1,0 TCe X-Tronik ve Icon 1,0 TCe X-Tronik seçenekleri sunan Renault Clio’nun haziran ayına özel fiyatları, yine sürücülerin dikkatini çekiyor. Benzinli ve dizel seçenekleri iel satışa sunulan Renaul Clio'ya ek ücret dâhilinde farklı opsiyonlar da eklenebiliyor.

RENAULT CLİO 2021 FİYAT LİSTESİ YAYINLANDI!

Joy, Touch ve Icon modelleri bulunan Renault Clio’nun satış fiyatı, 169 bin 900 TL’den başlayıp, 231 bin 600 TL’ye kadar yükseliyor. Renault Clio’nun benzinli ve dizel seçenekleri de bulunuyor.

Joy 1.5 Blue dCi 85 bg 208.100 Türk lirası

Joy 1.0 Sce 65 bg - 169.900 Türk lirası

Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 191.900 Türk lirası

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 200.000 Türk lirası

Touch 1.0 TCe ECO 100bg - 202.000 Türk lirası

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 210.900 Türk lirası

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 231.600 Türk lirası

EK OPSİYONLAR İLE ARACINIZI DAHA GÜZEL HÂLE GETİRİN

Fabrika çıkış modeline ek olarak ücret ödeyerek aracınızı daha da güzelleştirebilirsiniz. Metalik renk, ön sis far, park asistan paketi, eller serbest park destek paketi, görüntülü park destek paketi ve navigasyon ile Renaul Clio daha fonksiyonlu hâle geliyor.