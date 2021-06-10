Renault Clio 2021 fiyat listesi yayınlandı! Haziran ayına özel fiyatlar

Joy 1,5 Blue dCi, Joy 1,0 Sce, Joy 1,0 TCe ECO, Joy 1,0 TCe X-Tronic, Touch, 1,0 TCe ECO, Touch 1,0 TCe X-Tronik ve Icon 1,0 TCe X-Tronik seçenekleri sunan Renault Clio’nun haziran ayına özel fiyatları, yine sürücülerin dikkatini çekiyor. Benzinli ve dizel seçenekleri iel satışa sunulan Renaul Clio'ya ek ücret dâhilinde farklı opsiyonlar da eklenebiliyor.
Joy, Touch ve Icon modelleri bulunan Renault Clio’nun satış fiyatı, 169 bin 900 TL’den başlayıp, 231 bin 600 TL’ye kadar yükseliyor. Renault Clio’nun benzinli ve dizel seçenekleri de bulunuyor.
Joy 1.5 Blue dCi 85 bg 208.100 Türk lirası
Joy 1.0 Sce 65 bg - 169.900 Türk lirası
Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 191.900 Türk lirası
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 200.000 Türk lirası
Touch 1.0 TCe ECO 100bg - 202.000 Türk lirası
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 210.900 Türk lirası
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 231.600 Türk lirası
Fabrika çıkış modeline ek olarak ücret ödeyerek aracınızı daha da güzelleştirebilirsiniz. Metalik renk, ön sis far, park asistan paketi, eller serbest park destek paketi, görüntülü park destek paketi ve navigasyon ile Renaul Clio daha fonksiyonlu hâle geliyor.
Metalik Renk 1.500 Türk lirası
Ön Sis Farlar 1.000 Türk lirası
Park Asistan Paketi 2.750 Türk lirası
Özel Renk 1.750 Türk lirası
Metalik Renk 1.500 Türk lirası
Ön Sis Farlar 1.000 Türk lirası
Turuncu kişiselleştirme paketi 1.750 Türk lirası
Kırmızı kişiselleştirme paketi 1.750 Türk lirası
Eller Serbest Park Destek Paketi 11.000 Türk lirası
Özel Renk 1.750 Türk lirası
Görüntülü Park Destek Paketi 2.750 Türk lirası
Ön Sis Farlar 1.000 Türk lirası
Metalik Renk 1.500 Türk lirası
Navigasyon Paketi 7.250 Türk lirası