Renault da dönüşüyor: Fransız otomobil devi tarih verdi! CEO Luca de Meo'dan dikkat çekici sözler...

Otomobil devleri yavaş yavaş elektrikli bir geleceğe geçiş için tarihleri netleştirmeye başladı. Böylece gelecekte, geleneksel içten yanmalı otomobil üretimi yerine birçok marka sadece elektrikli otomobil üretimi gerçekleştirecek. Renault da tamamen elektrikli bir geleceğe hazırlanan markalardan biri. Üstelik artık elimizde Fransız üreticinin Avrupa'da elektrikli otomobil markasına dönüşeceği bir tarih var.

RENAULT CEO'SU "YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ OLACAĞIZ" DİYEREK AÇIKLADI

Automotive News Europe'a göre; Renault CEO'su Luca de Meo, bir etkinlikte Fransız otomobil markasının 2030'da Avrupa'da yüzde 100 elektrikli olacağını açıkladı.

Daha önce Renault'nun yüzde 90 seviyesinde elektrikli olması, geri kalan yüzde 10'luk kısmın ise diğer araç türlerinden oluşması bekleniyordu.

Habere göre Renault Grubu'na ait Dacia markası da yavaş yavaş elektrikli hale getirilecek.

"Bir B Planımız var" diyen Luca de Meo, Dacia'nın "mümkün olan son anda" elektriklendirileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), 2035'e kadar fosil yakıtlı araçları yasaklamayı planlıyor.

Elektrikli Zoe'yi piyasaya yıllar önce piyasaya süren Renault'nun 2025 yılına kadar, Renault 5 de dahil olmak üzere en az dört yeni tam elektrikli araç tanıtması bekleniyor.

