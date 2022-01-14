HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Renault da dönüşüyor: Fransız otomobil devi tarih verdi! CEO Luca de Meo'dan dikkat çekici sözler...

Renault da dönüşüyor: Fransız otomobil devi tarih verdi! CEO Luca de Meo'dan dikkat çekici sözler...

14.01.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız otomobil devi Renault, Avrupa'da tamamen elektrikli bir geleceğe hazırlanıyor. Çıkan bir habere göre, CEO Luca de Meo, Renault'un Avrupa'da elektrikli otomobil markasına dönüşeceği tarihi açıkladı. İşte Renault CEO'su Luca de Meo'nun sözleri ve verilen o tarih...

Renault da dönüşüyor: Fransız otomobil devi tarih verdi! CEO Luca de Meo'dan dikkat çekici sözler...

Otomobil devleri yavaş yavaş elektrikli bir geleceğe geçiş için tarihleri netleştirmeye başladı. Böylece gelecekte, geleneksel içten yanmalı otomobil üretimi yerine birçok marka sadece elektrikli otomobil üretimi gerçekleştirecek. Renault da tamamen elektrikli bir geleceğe hazırlanan markalardan biri. Üstelik artık elimizde Fransız üreticinin Avrupa'da elektrikli otomobil markasına dönüşeceği bir tarih var.

RENAULT CEO'SU "YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ OLACAĞIZ" DİYEREK AÇIKLADI

Automotive News Europe'a göre; Renault CEO'su Luca de Meo, bir etkinlikte Fransız otomobil markasının 2030'da Avrupa'da yüzde 100 elektrikli olacağını açıkladı.

Daha önce Renault'nun yüzde 90 seviyesinde elektrikli olması, geri kalan yüzde 10'luk kısmın ise diğer araç türlerinden oluşması bekleniyordu.

Renault

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte Renault, Fiat, Hyundai, Toyata yeni fiyat listesi…ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte Renault, Fiat, Hyundai, Toyata yeni fiyat listesi…

Habere göre Renault Grubu'na ait Dacia markası da yavaş yavaş elektrikli hale getirilecek.

"Bir B Planımız var" diyen Luca de Meo, Dacia'nın "mümkün olan son anda" elektriklendirileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), 2035'e kadar fosil yakıtlı araçları yasaklamayı planlıyor.

Elektrikli Zoe'yi piyasaya yıllar önce piyasaya süren Renault'nun 2025 yılına kadar, Renault 5 de dahil olmak üzere en az dört yeni tam elektrikli araç tanıtması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
"En kötüsünü bekleyin ve korkun" mesajıyla saldırdılar"En kötüsünü bekleyin ve korkun" mesajıyla saldırdılar
Anahtar Kelimeler:
Renault
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.