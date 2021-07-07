HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Renault'da sıfır faiz kampanyası sürüyor

Renault'da sıfır faiz kampanyası sürüyor

07.07.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renault, Temmuz ayındaki kampanyası ile sıfır faiz, takas indirimi ve avantajlı fiyatları tüketicilerle buluşturuyor.

Renault'da sıfır faiz kampanyası sürüyor

2021 model yılı otomobillerden Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla sahiplerini bekliyor.

Renault Clio 2021 fiyat listesi yayınlandı! Haziran ayına özel fiyatlarRenault Clio 2021 fiyat listesi yayınlandı! Haziran ayına özel fiyatlar

Renault’un B-Sedan segmentindeki yeni temsilcisi Taliant’ın yanı sıra, Yeni Clio ve Megane Sedan'ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi sunuluyor.

Renault Finans’tan kredi kullananlar 2021 model yılı otomobillerden sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 163.400 TL, ZOE’ye ise 316 bin 900 TL’lik fiyatlarla sahip olabiliyor.

RENAULT'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE ONLİNE SATIŞA ÖZEL KAMPANYALAR

Renault’nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanları ile satinal.renault.com.tr platformu üzerinden gerçekleşen online satışlarda Renault Finans’tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor.

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli olduTemmuz ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu

Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtilere dikkatTürkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtilere dikkat
Kaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuşKaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuş
Ticari araç sahibi olmak isteyenlere müjdeTicari araç sahibi olmak isteyenlere müjde
Anahtar Kelimeler:
Renault
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.