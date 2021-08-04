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Renault'dan ağustos kampanyası

04.08.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renault'dan yapılan açıklamaya göre şirket, ağustos ayında tüketicilere özel otomobil kampanyası sunuyor.

Renault'dan ağustos kampanyası

Renault’nun 2021 model otomobillerinden Yeni Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla satışa sunuluyor.

Ayrıca Yeni Taliant, Yeni Clio ve Yeni Megane Sedan’ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi de tüketicileri bekliyor.

Renault Taliant

Uzun süredir merakla bekleniyordu! Renault Taliant’in fiyatı belli oldu, işte Renault Taliant fiyat ve detaylar...Uzun süredir merakla bekleniyordu! Renault Taliant’in fiyatı belli oldu, işte Renault Taliant fiyat ve detaylar...

Renault Finans’tan kredi kullananlar 2021 model yılı otomobillerden sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 163.400 TL, ZOE’ye ise 316 bin 900 TL’lik avantajlı fiyatlarla sahip olabiliyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE ONLINE SATIŞA ÖZEL FIRSATLAR

Renault’nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanları ile satinal.renault.com.tr platformu üzerinden gerçekleşen online satışlarda Renault Finans’tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor.

Karsan, Renault Megane Sedan markalı araçların üretimine ilişkin için Oyak Renault ile anlaşma imzaladıKarsan, Renault Megane Sedan markalı araçların üretimine ilişkin için Oyak Renault ile anlaşma imzaladı

Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.

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Renault
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