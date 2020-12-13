Renault elektrikli araba satışında rekor kırdı!

Renault elektrikli araba konusunda başarısını sürdürüyor. Zoe modeliyle şimdiye kadar piyasada her elektrikli modeli yenmeyi başardı. Avrupa’da yılın başından bugüne en çok satan elektrikli araba oldu.

RENAULT ELEKTRİKLİ ARABA SATIŞINDA REKOR KIRDI!

Fransız otomobil üreticisi tarafından yayınlanan rakamlara göre, sıfır emisyonlu süper mini, Ocak-Kasım 2020 arasında 84.000'den fazla sattı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki kat daha fazla. Zoe aynı zamanda Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz'de en çok satan elektrikli binek araç oldu. Üretimin 2012'de başlamasından bu yana Renault, Avrupa'da 268.000'den fazla elektrikli araba satışı gerçekleşti.

SATIŞLARIN ÜÇTE BİRİ TİCARİ

Bugüne kadar satılan elektrikli kamyonetlerin neredeyse üçte biri bir Kangoo ZE idi. Bu nedenle Renault, 8.498 adetle en çok satan elektrikli hafif ticari araç (LCV) unvanını da elinde tutuyor. Kangoo ZE'nin Avrupa'da 10 yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana 57.595 adet satıldığı biliniyor. Zoe ve Kangoo ZE'ye ek olarak, Renault'nun sıfır emisyon portföyünde 3.5 tona kadar taşıma kapasitesine sahip Master ZE minibüs de bulunuyor. Ek olarak sevimli Twizy modelini de unutmamak lazım.