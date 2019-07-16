Renault Grubu yılın ilk yarısında pazar payını korudu

Grup, yılın ikinci yarısında Çin’de, Renault K-ZE modelinin tanıtımını gerçekleştirecek ve ülkenin 5’inci en büyük elektrikli araç üreticisi JMEV için yatırım yaparak elektrikli araç stratejisine hız vermiş olacak.

Renault markası, elektrikli araçlar segmentinde satış adedini dünya çapında yüzde 42,9 artırarak 30 bin 600’ü aştı. Avrupa’da ZOE satışları yüzde 44,4 yükselişle 25 bin 41'e, Kangoo Z.E. satışları yüzde 30,7 artışla 4 bin 653'e çıktı.

Buna göre, Renault Grubu, yılın ilk yarısında yüzde 7,1 daralan pazarda, yüzde 6,7 düşüş ile 1 milyon 938 bin 579 adet araç satışı gerçekleştirdi. Böylelikle küresel pazarda yüzde 4,4’lük pazar payını korudu. Avrupa’da satışlar yüzde 2,5 daralan pazarda sabit kalırken, Avrupa dışındaki bölgelerde, Grup satışları düşüş gösteren küresel trendi izledi.

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Grup bu yılın ilk yarısındaki küresel satış rakamlarında pazar payını koruyarak başarı gösterdi.

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu, yüzde 7,1 daralan küresel pazarda, yüzde 6,7 düşüş ile direnç göstererek, 1 milyon 938 bin 579 araç satışı ile yüzde 4,4’lük pazar payını korudu.

Avrupa’da, yüzde 2,5 daralan pazarda satışlar sabit kaldı. Grup’un B segmenti modelleri Clio, Captur, Sandero'nun yanı sıra Yeni Duster da başarısını teyit etti. Clio, Avrupa’nın en çok satan ikinci modeli olurken Captur kendi sınıfının en çok satan crossover modeli oldu. Yüzde 3,7 büyüyen Avrupa hafif ticari araç pazarına, yüzde 7,5 artış gösteren satış adetleri katkı sağladı.

Dacia markası Avrupa’da yüzde 10,6'lık artışla 311 bin 24 satış adedi ile yeni bir satış rekoru kırdı ve yüzde 3,3 gibi rekor bir pazar payı elde etti. Bu artış, Yeni Duster ve Sandero sayesinde gerçekleşti.

Avrupa dışında, Grup özellikle Türkiye ve Arjantin’deki pazarın daralmasının ve İran’da satışların Ağustos 2018’den bu yana durmasının (Renault Grubu 2018’in ilk yarısında 77 bin 698 satış adedi gerçekleştirdi) etkisini yaşadı.

Renault Grubu, satış hacmi bakımından en büyük ikinci ülkesi olan Rusya’da, satışlarını 0,45 puan artırarak yüzde 28,8 pazar payı ile lider oldu. Yüzde 2,4 daralan pazarda, satışlar yüzde 0,9 düşüş gösterdi.