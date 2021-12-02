Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar? Renault'un en ucuz modeli Kwid Türkiye'de satılıyor mu?

En popüler otomobil markalarından biri olan Renault'un Kwid modelinin, markanın en ucuz modeli olduğu biliniyor. Hindistan'da satışa sunulan otomobilin Türkiye'de de satışa başlayıp başlamadığı araştırılıyor. Peki Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar?

RENAULT KWID TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Sıfır otomobillerde yaşanan fiyat artışı ikinci ellerde de fiyat artışı yaşanmasına neden olurken, otomobil almak isteyenler ucuz araçları özellikle takip ediyor. Renault'un Hindistan için ürettiği bir otomobili almak isteyenler Renault'un en ucuz otomobili olarak bilinen Kwid'in Türkiye pazarına girip girmeyeceğini merak ediyor.

Yakın zamanda modelin Türkiye pazarına gireceği iddia edildi. Eğer iddialar doğruysa Kwid, Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil olmuş olacak.

Renault Kwid'in Hindistan'da satıldığı fiyatın 70 bin lira civarında olduğu belirtildi. Eğer ülkemizde satışa çıkarsa bazı vergiler de eklenebilir. Eğer satış fiyatı içerisine vergileri de eklersek otomobilin fiyatı 100 bin TL ile 120 bin TL arasında olacaktır.

Söz konusu araç modeli, 50 beygir güce ve 0.8 litrelik motora sahip. Kwid yakıt olarak da kullanıcılara tasarruf sağlayabilecek bir model.



