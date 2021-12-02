HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar? Renault'un en ucuz modeli Kwid Türkiye'de satılıyor mu?

Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar? Renault'un en ucuz modeli Kwid Türkiye'de satılıyor mu?

02.12.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renault'un en ucuz modeli olarak bilinen Kwid'in Türkiye'de satışa çıkacağı ve fiyatının da oldukça uygun olacağı iddia edildi. Özellikle pandemi döneminde araç almayı düşünen vatandaşlar Kwid'in fiyatlarını ve Türkiye'de olup olmadığını merak ediyor. Peki Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar, Türkiye'de satılıyor mu? İşte ayrıntılar...

Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar? Renault'un en ucuz modeli Kwid Türkiye'de satılıyor mu?

En popüler otomobil markalarından biri olan Renault'un Kwid modelinin, markanın en ucuz modeli olduğu biliniyor. Hindistan'da satışa sunulan otomobilin Türkiye'de de satışa başlayıp başlamadığı araştırılıyor. Peki Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar?

RENAULT KWID TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Sıfır otomobillerde yaşanan fiyat artışı ikinci ellerde de fiyat artışı yaşanmasına neden olurken, otomobil almak isteyenler ucuz araçları özellikle takip ediyor. Renault'un Hindistan için ürettiği bir otomobili almak isteyenler Renault'un en ucuz otomobili olarak bilinen Kwid'in Türkiye pazarına girip girmeyeceğini merak ediyor.

Yakın zamanda modelin Türkiye pazarına gireceği iddia edildi. Eğer iddialar doğruysa Kwid, Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil olmuş olacak.

thumb

Renault Kwid'in Hindistan'da satıldığı fiyatın 70 bin lira civarında olduğu belirtildi. Eğer ülkemizde satışa çıkarsa bazı vergiler de eklenebilir. Eğer satış fiyatı içerisine vergileri de eklersek otomobilin fiyatı 100 bin TL ile 120 bin TL arasında olacaktır.

Söz konusu araç modeli, 50 beygir güce ve 0.8 litrelik motora sahip. Kwid yakıt olarak da kullanıcılara tasarruf sağlayabilecek bir model.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacakAltının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacak
PARTNER Ünlü oyuncunun panik anları! "Arkadaşız" Ünlü oyuncunun panik anları! "Arkadaşız"
Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatıTürkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı
Anahtar Kelimeler:
Renault Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Hatay'la ilgili skandal bildiriye Türkiye'den sert yanıt

Hatay'la ilgili skandal bildiriye Türkiye'den sert yanıt

Yüzde 100 zam istemişlerdi! Bakan'dan açıklama geldi

Yüzde 100 zam istemişlerdi! Bakan'dan açıklama geldi

Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getiriliyor

Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getiriliyor

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.