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Renault logosunu değiştiriyor! İşte yeni logo

12.03.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Renault logosunu değiştiriyor! İşte yeni logo

Renault logosunu değiştirme kararı aldı. Bu anlamda Volkswagen, Opel, Kia ve Peugeot gibi otomobil üreticilerine katılan Fransız otomobil üreticisi, önümüzdeki yıldan itibaren kademeli olarak yeni logosuna geçecek. İşte Renault'un yeni logosu.

Otomobil sektöründe tabiri caizse logo furyası yaşanıyor. Markalar, sırayla logolarını yenileme operasyonundan geçiriyor ve onları yenilikçi bir anlayışla güncelliyorlar. Bunun son örneği, hatırlarsanız Peugeot olmuştu. Çok yakın bir zamanda yeni Peugeot 308'i görücüye çıkartması beklenen ünlü üretici, logosunu eskisinden oldukça farklı bir hale getirmişti. Peugeot'nun yanı sıra Volkswagen, Opel ve Kia gibi üreticiler de logolarını değiştirmişti. Şimdi ise bu markaların arasına yeni bir isim daha katıldı. O isim geçtiğimiz günlerde Taliant modeliyle gündeme gelen Renault'dan başkası değil.

İŞTE RENAULT'UN YENİ LOGOSU

Renault, logosunu değiştirme kararı alan bir diğer otomobil üreticisi oldu. Yeni logosunu Renault 5 prototipi üzerinde sergileyen Fransız üreticisi, halihazırda kullandığı logosunu önümüzdeki yıldan itibaren değiştireceğini duyurdu. Yeni logo ise iki boyutlu ve minimalist tasarım anlayışına sahip.

Renault'un yeni logosu

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Renault'un Tasarım Direktörü Gilles Vidal'a göre 2024 yılında tüm Renault modelleri yeni logoya geçecek.

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