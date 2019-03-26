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Renault-Nissan-Mitsubishi yeni akıllı bulut platformunu tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı İnternet Bağlantılı Araçlar Global Başkan Yardımcısı Kal Mos: - "Tanıtımını gerçekleştirdiğimiz yeni internet bağlantılı araç platformu sayesinde Renault, Nissan ve Mitsubishi müşterileri yepyeni bir dijital deneyim yaşayacaklar"

İSTANBUL (AA) - Renault-Nissan-Mitsubishi, yaklaşık 200 pazarda satılan modellerinde internet bağlantılı hizmetler sunma imkanını sağlayacak Alliance Intelligent Cloud "İttifak Akıllı Bulut" platformunun lansmanını gerçekleştirdi.

Renault-Nissan-Mitsubishi'den yapılan açıklamaya göre, otomotiv ittifakı, yeni akıllı bulut platformunu tanıttı.

Renault-Nissan-Mitsubishi ve Microsoft'un ortak çalışmasıyla ortaya çıkan otomotiv sektörünün ilk global internet bağlantılı araç programı, Microsoft Azure tarafından bulut, yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti teknolojileri kullanılarak hayata geçirilecek.

Azure, kendi ekosistemi çerçevesinde araç verilerinin güvenli bir şekilde alınması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için İttifak'a global bir veri platformu sunacak.

Alliance Intelligent Cloud teknolojisine sahip modeller, Japonya ve Avrupa'da pazara sunulacak olan Yeni Renault Clio ve Nissan Leaf’in bazı versiyonları olacak. Bu araçlar, geniş kitlelere sunulan Microsoft teknolojisiyle donatılmış ilk modeller olacak.

Alliance Intelligent Cloud platformunun kullanıldığı araçlar, kesintisiz internet erişimi, uzaktan arıza teşhisi, yazılım güncellemeleri gibi özelliklere sahip olup, bilgi ve eğlence sistemlerine erişim imkanı sunacak. Alliance Intelligent Cloud platformu sayesinde İttifak araçları, akıllı şehirler geliştikçe şehirlerin altyapısına bağlanabilecek.

- "Sektörde referans olacak bir akıllı bulut platformu oluşturduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı İnternet Bağlantılı Araçlar Global Başkan Yardımcısı Kal Mos "Tanıtımını gerçekleştirdiğimiz yeni internet bağlantılı araç platformu sayesinde Renault, Nissan ve Mitsubishi müşterileri yepyeni bir dijital deneyim yaşayacaklar. Microsoft ile olan iş birliğimiz ile dünyadaki en güçlü ve en geniş kapsamlı internet bağlantılı araç platformunu hayata geçiriyoruz. İttifak'ın kapsamından faydalanarak sektörde referans olacak bir akıllı bulut platformu oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Microsoft Global Satış Başkan Yardımcısı, Pazarlama ve Operasyonlar Başkanı Jean-Phillipe Courtois da "Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı ile uzun soluklu bir ortaklığımız var. Alliance Intelligent Cloud platformu, Microsoft Azure destekli yeni nesil internet bağlantılı hizmetlerin pazara sunulmasını sağlayacak." bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Renault-Nissan-Mitsubishi

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