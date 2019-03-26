Renault-Nissan-Mitsubishi yeni akıllı bulut platformunu tanıttı

İSTANBUL (AA) - Renault-Nissan-Mitsubishi, yaklaşık 200 pazarda satılan modellerinde internet bağlantılı hizmetler sunma imkanını sağlayacak Alliance Intelligent Cloud "İttifak Akıllı Bulut" platformunun lansmanını gerçekleştirdi.

Renault-Nissan-Mitsubishi'den yapılan açıklamaya göre, otomotiv ittifakı, yeni akıllı bulut platformunu tanıttı.

Renault-Nissan-Mitsubishi ve Microsoft'un ortak çalışmasıyla ortaya çıkan otomotiv sektörünün ilk global internet bağlantılı araç programı, Microsoft Azure tarafından bulut, yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti teknolojileri kullanılarak hayata geçirilecek.

Azure, kendi ekosistemi çerçevesinde araç verilerinin güvenli bir şekilde alınması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için İttifak'a global bir veri platformu sunacak.

Alliance Intelligent Cloud teknolojisine sahip modeller, Japonya ve Avrupa'da pazara sunulacak olan Yeni Renault Clio ve Nissan Leaf’in bazı versiyonları olacak. Bu araçlar, geniş kitlelere sunulan Microsoft teknolojisiyle donatılmış ilk modeller olacak.