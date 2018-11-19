Renault-Nissan'ın Patronu Yolsuzluktan Tutuklandı

Otomotiv dünyasının dev üçlü ortağı Renault-Nissan-Mitsubishi'nin CEO'su, "Cost killer/fiyat öldüren" lakabıyla tanınan otomotiv dünyasının efsane patronu Carlos Ghosn, Tokyo'da tutuklandı. Nissan yönetimi, "şirket gelirlerini kendi kişisel çıkarları için kullandığı, ücret bildiriminde bulunmayarak vergi kaçırdığı ve daha başka pek çok usulsüzlük olayına karıştığı" gerekçesiyle Carlos Ghosn'un işine son vereceklerini açıkladı. Haber üzerine Renault'nun hisseeri öğle saati kapanışında yüzde 13 değer kaybetti.
Yolsuzluk haberi ilk olarak Asahi Shimbun gazetesi ve Japon devlet televizyonu NHK'da yer aldı. Habere göre, Ghosn'un uzun yıllar boyunca ücretini düşük beyan ederek vergi kaçırdığı belirlendi.
Firma içinden bir görevlinin ihbarı üzerine Nissan'da başlatılan ve aylardır devam eden soruşturmada, Ghosn'un ücretinin önemli bir bölümünü vergi dairesine bildirmediği ortaya çıkarıldı.
Japon haber ajansı Jiji'ye göre, Carlos Ghosn, 2011 yılından bu yana 10 milyar Yen olan yıllık gelirinin yalnızca 5 milyar Yen'lik bölümünü resmi olarak bildirdi.
Haberin ardından açıklama yapan Nissan yönetimi, iddiaları doğrulayarak, "Ghosn'un vergi kaçırmanın ötesinde daha pek çok ağır yolsuzluk suçunu işlendiğini tespit ettiklerini" kaydetti. Otomotiv devi Nissan, şirket yönetim kurulunun toplanacağını ve Ghosn'un istifasının isteneceğini duyurdu. Nissan Yönetim Kurulu'ndan Greg Kelly hakkında da aynı soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.
Renault'nun hisseleri de tepetaplak
Ghosn'un yolsuzluk iddiasıyla tutuklandığı haberi Paris'te deprem etkisi yarattı. İlk açılışta Renault hisseleri yüzde 13 oranında değer kaybetti. Gözler şimdi Nissan'ın ardından Renault yönetiminin de Ghosn'un istifasını isteyip istemeyeceğinde.
Elysee Sarayı, devletin de bir bölümüne ortak olduğu Renault için de aynı prosedürün başlatılıp başlatılmayacağı konuusnda "şimdilik yorum yapmayacakları" yanıtını verdi.
Devlet ziyaretinde bulunduğu Belçika'dan konuşan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Devlet hissedar olarak, üçlü ittifakın ve Grubun istikrarı konusunda dikkatli olacak" dedi.
"Cost killer"
Lübnan asıllı Fransız vatandaşı Carlos Ghosn'un Brezilya vatandaşlığı da bulunuyor. İflas aşamasına gelen Renault'nun 2005 yılında başına geçerek firmayı Nissan ve ardından Mitsubishi ile de ortak ederek iflastan kurtaran Ghosn, "cost killer/fiyat öldüren" lakabıyla tanınıyor.
Geçtiğimiz yıl, Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı 10 milyon 600 bin otomobil satarak, dünyanın bir numaralı otomobil markası olmuştu. Otomotiv dünyasında bir dahi olarak bilinen Ghosn, Renault-Nissan-Mitsubishi'nin 2017 yılında 5.8 milyar Euro net kar elde etmesini sağlamıştı. Elektrikli arabaya da ilk yatırımı yapan üçlü ortaklığın Türkiye'de Bursa'da bulunan Renault fabrikası da dahil, tüm kıtalardaki 122 fabrikasında 470 bin işçi çalışıyor.
Renault CGT Sendikası: "Günde 45 bin Euro kazanıyor"
Renault firması çalışanlarının örgütlendiği CGT Sendikası'nın Paris yakınlarındaki Flins fabrikasında İşyeri Temsilcisi olan Ali Kaya VOA Türkçe'ye, otomotiv dünyasında deprem etkisi yaratan haberin, çalışanlar tarafından nasıl algılandığını anlattı. "Renault çalışanları arasında tam bir şok yaşandığını" dile getiren Kaya, "Carlos Ghosn günde 45 bin Euro, ayda 1 milyon 200 Euro, yılda ise 16 milyon Euro kazanıyor. Onun günlük ücretini burada bir işçi bir yıl çalışsa kazanamıyor. Bu kadar çok kazanan birisinin yolsuzluk yapmaya ihtiyaç duyması anlatılabilir, izah edilebilir bir durum değil. Bana kalırsa, kapitalist sistemin insanı taşıdığı çürüme noktasını görmek açısından ibretlik bir olay" dedi.
CGT olarak Renault yönetimi ile ücret pazarlığına oturduklarında, Ghosn'un kendileri ile kuruşu kuruşuna pazarlık yaptığını hatırlatan Ali Kaya, " Zaten davranışları bizi şoke ediyordu. Bu olay bizim öfkemizi daha da artırdı. İşçi haklarını vermeye gelince inanılmaz sert bir politika izliyorlardı. Ekonomi yapma, kar etme ihtiyacı olduğunda ilk yaptıkları işçilere vurmak, onların ücretlerinden kısmaktı. Öfkenin, şok duygusunun derecesini anlatmakta gerçekten güçlük çekiyorum" diye konuştu.
Ali Kaya CGT Sendikası olarak toplanacaklarını ve bu haber karşısında işçiler adına nasıl bir tavır alacaklarını kararlaştıracaklarını da belirtti.
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