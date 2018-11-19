Renault-Nissan'ın Patronu Yolsuzluktan Tutuklandı

Otomotiv dünyasının dev üçlü ortağı Renault-Nissan-Mitsubishi'nin CEO'su, "Cost killer/fiyat öldüren" lakabıyla tanınan otomotiv dünyasının efsane patronu Carlos Ghosn, Tokyo'da tutuklandı. Nissan yönetimi, "şirket gelirlerini kendi kişisel çıkarları için kullandığı, ücret bildiriminde bulunmayarak vergi kaçırdığı ve daha başka pek çok usulsüzlük olayına karıştığı" gerekçesiyle Carlos Ghosn'un işine son vereceklerini açıkladı. Haber üzerine Renault'nun hisseeri öğle saati kapanışında yüzde 13 değer kaybetti.

Yolsuzluk haberi ilk olarak Asahi Shimbun gazetesi ve Japon devlet televizyonu NHK'da yer aldı. Habere göre, Ghosn'un uzun yıllar boyunca ücretini düşük beyan ederek vergi kaçırdığı belirlendi.

Firma içinden bir görevlinin ihbarı üzerine Nissan'da başlatılan ve aylardır devam eden soruşturmada, Ghosn'un ücretinin önemli bir bölümünü vergi dairesine bildirmediği ortaya çıkarıldı.

Japon haber ajansı Jiji'ye göre, Carlos Ghosn, 2011 yılından bu yana 10 milyar Yen olan yıllık gelirinin yalnızca 5 milyar Yen'lik bölümünü resmi olarak bildirdi.