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Renault'nun konsept otomobillerine iki ödül

30.09.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renault, konsept otomobil modelleri Morphoz ve Renault 5 Prototype ile iki ödüle layık görüldü.

Renault'nun konsept otomobillerine iki ödül

Şirket açıklamasına göre, Renault 5 Prototype, Mart 2020 ile Mart 2021 arasında otomobil üreticileri tarafından sunulan konsept otomobillerle girdiği yarışın sonucunda, Car Design News dergisi tarafından “Yılın Konsept Otomobili” seçildi. Renault Morphoz ise Uluslararası Otomobil Festivali Grands Prix ödüllerinde "Créativ'Experience" ödülünün sahibi oldu.

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GILLES VIDAL'DEN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Tasarım Başkan Yardımcısı Gilles Vidal, R5 Prototype modelinin, bu ödülün sahibi olmasının Renault Tasarım ekibi için özel bir önemi olduğunu belirterek, "Otomobil uzmanlarından ve en büyük otomobil imalatçılarının tasarım yöneticilerinden oluşan bir jüri tarafından bu ödüle layık görülmek çok gurur verici. Seri üretimde dış tasarıma yüzde 90 oranında sadık kalınacağı da düşünüldüğünde, Renault 5 Prototype modeline karşı beğeniden ve ilgiden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Renault 5 Prototype modelden hareketle üretilecek seri üretim modelin 2024'te satışa sunulması planlanıyor.

RENAULT MORPHOZ DA ÖDÜLÜNÜ TESLİM ALDI

Uluslararası Otomobil Festivali Grands Prix ödüllerinde motor sporları, mimari, moda, tasarım, kültür ve medya üyelerinden oluşan uzman bir jüri ekibi otomobil projelerini değerlendirerek ödüllendirdi.

Bu yıl 36'ncısı verilen ödül kapsamında, Renault Morphoz, en yenilikçi konseptin ödüllendirildiği Creativ’Experience ödülünün sahibi oldu. 29 Eylül'de düzenlenen gecede Renault Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, ödülü teslim aldı. Renault Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, "Renault olarak yaratıcılığımız dolayısıyla ödüllendirilmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu ödülü, otomobil dünyasının geleceğini yansıtan bu proje için çalışan ekipler adına alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Renault Morphoz, 2025 sonrasına dönük fütürist bir araç olarak öne çıkıyor. İttifakın CMF-EV elektrikli modüler platformundan faydalanılan modelde, çok sayıda güç ve otonom kapasitenin yanı sıra iç hacim ve bagaj hacmi konfigürasyonu sunuluyor.

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(AA)

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Renault
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