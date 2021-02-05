Renault şanzımanlarını yeni bir modül ile güncelliyor!

Continental AG Güç Aktarma Organları Bölümü çatısı altında faaliyet gösteren Vitesco Technologies, yüksek teknoloji elektronikleri uzmanlığını ve kazanç bir kez daha ortaya koydu. Renault E-Tech platformlarının özel hibrit şanzımanında vitesler, Vitesco Technologies tarafından bir aktüatör modülü ile değiştiriliyor. Modül ilk etapta Renault'nun Clio, Mégane, Arkana ve Captur modellerine entegre edilecek. Tahrik sisteminin elektrifikasyonu, temiz, emisyonsuz ve verimliliği yüksek bir mobilite için teknolojik bir teknolojik atılım olarak nitelendiriliyor. Modern tahrik teknolojileri ve elektrifikasyon çözümlerinin önde gelen uluslararası üretici Vitesco Teknolojileri için bu, büyük çaplı seri üretimde yeni bir teknolojinin yaptırabilirim de geliyor.

EMİSYON TASARRUFU

Şanzıman elektrifikasyonu için üretilen aktüatör modülü, son kullanıcı için hibrit araçları daha cazip hale getirirken, CO2 tasarrufu konusunda da hibrit teknolojisini daha yüksek bir noktaya taşıyor.

KONUMUNU SAĞLAMLAŞTIRIYOR!

Vitesco Technologies Elektronik Kontrol Başkan Yardımcısı Wolfgang Breuer , “Şanzıman elektrifikasyonu, düşük CO2 tüketen taşıtların pazara sunulmadan önce uygun fiyata getirilmesinde kilit bir rol oynayabilir. Deneyimli bir seri üretim tedarikçisi olarak artık üretilebilir üretime başlayabiliriz. Vitesco Technologies, şanzıman kontrolünün tartışılmasının dünya çapındaki lider bir kullanıma sahiptir. Renault'un istediği, hibrit tahrik pazarındaki konumumuzu daha da sağlamlaştırıyor "diye konuştu.

