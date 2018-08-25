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Renault ve Dacia’dan Okula Dönüş Servis Kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 09:54 | Son Güncelleme

Renault ve Dacia sahipleri, otomobillerini sonbahara fırsatlarla hazırlıyor

İSTANBUL (AA) - Renault ve Dacia sahipleri, otomobillerini sonbahara fırsatlarla hazırlıyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos-13 Ekim'de yetkili servislerde geçerli olan Okula Dönüş Servis Kampanyasından 0-3 yaş arası binek ve hafif ticari tüm Renault ve Dacia modelleri faydalanabiliyor. Kampanya kapsamında bakım ve mekanik onarımlar, aksesuar paketleri ve aydınlatma yüzde 20 indirimli fiyatlarla sunuluyor.

Kampanyada uzatılmış garanti MaxxiGarantim alımlarında 100 TL değerinde hediye çeki bulunurken, 4 adet Bridgestone veya Lassa marka lastik alımlarında serviste 100 TL indirim fırsatı yer alıyor.

Renault ve Dacia müşterileri, kampanya dahilinde Maximum Kart ödemelerinde artı 5 taksit, World ödemelerinde artı 4 taksit avantajından da yararlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dacia Okula Dönüş Servis Kampanyası Renault

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