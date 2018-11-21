İSTANBUL (AA) – Renault Grubu Yönetim Kurulu’nun, Carlos Ghosn yerine Thierry Bollore’yi geçici süreyle İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirdiği bildirildi.

Renault Grubu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Renault Yönetim Kurulu’nun bugün itibarıyla grubun menfaatlerinin korunması ve faaliyetlerine devam etmesi amacıyla geçici yönetim önlemlerini kabul ettiği duyuruldu.

Bu kapsamda Carlos Ghosn aleyhine Japonya’da başlatılan yargı sürecinin ardından, Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi sıfatıyla, Philippe Lagayette’nin başkanlık ettiği aktarılan açıklamada, “Yönetim Kurulu, bu aşamada Ghosn aleyhine Nissan ve Japon yargı makamları tarafından toplanan deliller hakkında herhangi bir yorum yapamamaktadır.” denildi.

-“İttifakın sürdürülebilirliği korunacak”

Ghosn’un geçici olarak görev ehliyetini kaybettiği ancak halen Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev unvanlarını koruduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yönetim Kurulu, bu kapsamda geçici olarak Thierry Bollore’yi İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirip atamıştır. Sayın Bollore, Grubun yönetim ekibinin lideri olarak görev yapacak ve Carlos Ghosn ile aynı yetkilere sahip olacaktır. Bu süre boyunca, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi başkanlığı altında düzenli olarak toplantılarını yapmaya ve Renault Grubu’nun menfaatlerini muhafaza etmeye ve ittifakının sürdürülebilirliğini korumaya devam edecektir.”