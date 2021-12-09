HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Renault Zoe, Euro NCAP'ten istediğini alamadı!

Renault Zoe, Euro NCAP'ten istediğini alamadı!

09.12.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renault'nun elektrikli otomobili Renault Zoe, Euro NCAP testine girdi. Ancak Renault Zoe, Euro NCAP'ten sıfır yıldız ile ayrıldı.

Renault Zoe, Euro NCAP'ten istediğini alamadı!

Renault, elektrikli otomobiller konusunda somut adımlar atan üreticilerden biri. Renault Zoe ile elektrikli otomobil sektöründe yıllar önce yerini alan Fransız otomobil şirketi, 2021 Zoe ile Avrupa'da piyasaya sürülen otomobilleri test eden bağımsız kurum Euro NCAP'in testlerine katıldı. Fakat Zoe, testlerden istediği sonucu alamadı.

Renault, yeni SUV modelinin ismini açıkladı!Renault, yeni SUV modelinin ismini açıkladı!

RENAULT ZOE, EURO NCAP'TE YILDIZSIZ KALDI

2021 Renault Zoe, standart ekipmanlarla Euro NCAP'in testlerinde yer aldı. Otomobil yapılan testlerin sonucunda Euro NCAP'te sınıfta kaldı ve testi yıldız alamayarak tamamladı.

BEŞ YILDIZ ALMIŞTI

Elektrikli otomobil, 2013'te Euro NCAP testinden beş yıldız almayı başarmıştı. Ancak bu kez testler farklı sonuçlandı.

Renault Zoe-1

Renault'dan &quot;elektrikli&quot; hamle: Yeni Megane E-Tech Electric görücüye çıktı!Renault'dan "elektrikli" hamle: Yeni Megane E-Tech Electric görücüye çıktı!

İŞTE DERECELENDİRMELERİ

Euro NCAP'in sitesine göre, Zoe yetişkin yolcu korumasında yüzde 43, çocuk yolcu korumasında yüzde 52 ve zarar görebilecek yol kullanıcıları korumasında ise yüzde 41 oranında başarılı oldu. Otomobilin güvenlik yardımcısı kategorisindeki başarı yüzdesi siteye 14 olarak yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da kan donduran olay! Gardıroptan çıkardılarAdana'da kan donduran olay! Gardıroptan çıkardılar
PARTNERHatice Aslan'dan olay Tolgahan Sayışman iddiası!Hatice Aslan'dan olay Tolgahan Sayışman iddiası!
Volkswagen, Türkiye'deki fiyatlarını güncelledi!Volkswagen, Türkiye'deki fiyatlarını güncelledi!
Anahtar Kelimeler:
Renault
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret ne olacak? İşçi ve işverenin talebi belli oldu

Asgari ücret ne olacak? İşçi ve işverenin talebi belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Pişkin sözler: Öldürmek isteseydim öldürürdüm

Pişkin sözler: Öldürmek isteseydim öldürürdüm

Yeni kararı duyurdular!

Yeni kararı duyurdular!

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.