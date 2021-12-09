Renault Zoe, Euro NCAP'ten istediğini alamadı!

Renault, elektrikli otomobiller konusunda somut adımlar atan üreticilerden biri. Renault Zoe ile elektrikli otomobil sektöründe yıllar önce yerini alan Fransız otomobil şirketi, 2021 Zoe ile Avrupa'da piyasaya sürülen otomobilleri test eden bağımsız kurum Euro NCAP'in testlerine katıldı. Fakat Zoe, testlerden istediği sonucu alamadı.

RENAULT ZOE, EURO NCAP'TE YILDIZSIZ KALDI

2021 Renault Zoe, standart ekipmanlarla Euro NCAP'in testlerinde yer aldı. Otomobil yapılan testlerin sonucunda Euro NCAP'te sınıfta kaldı ve testi yıldız alamayarak tamamladı.

BEŞ YILDIZ ALMIŞTI

Elektrikli otomobil, 2013'te Euro NCAP testinden beş yıldız almayı başarmıştı. Ancak bu kez testler farklı sonuçlandı.

İŞTE DERECELENDİRMELERİ

Euro NCAP'in sitesine göre, Zoe yetişkin yolcu korumasında yüzde 43, çocuk yolcu korumasında yüzde 52 ve zarar görebilecek yol kullanıcıları korumasında ise yüzde 41 oranında başarılı oldu. Otomobilin güvenlik yardımcısı kategorisindeki başarı yüzdesi siteye 14 olarak yansıdı.

