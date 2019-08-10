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Renegade ve Compass modellerinde takas kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

Jeep sahibi olmak isteyenler Renegade için sunulan destekle birlikte, 75 bin TL için 18 ay vadeli yüzde 1,49 kredi kampanyasından da faydalanabiliyor

İSTANBUL (AA) - Jeep, ağustos ayına özel olarak alanında öncü ve sınıfının en başarılı SUV modellerine yönelik cazip takas ve kredi kampanyaları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep, ağustos ayında cazip takas ve kredi kampanyaları sunuyor. Ay boyunca mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler, 2019 model yılı Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteği imkanından yararlanıyor.

Jeep severler, Renegade için sunulan bu destekle birlikte, 75 bin TL için 18 ay vadeli yüzde 1,49 kredi kampanyasından da faydalanabiliyor. Jeep Renegade’in Longitude donanım seviyesinde, kampanyayla birlikte ayrıcalıklı “Fonksiyon Paketi” de ücretsiz olarak sunuluyor.

Fonksiyon Paketi içerisinde elektrikli otomatik katlanabilir ve buz çözme özellikli dış dikiz aynaları, pasif giriş / anahtarsız çalıştırma, 40/20/40 bagaja açılan katlanabilir arka koltuk, kaldırılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir bagaj tabanı ve ön yolcu koltuğu altında saklama gözü gibi fark yaratan özellikler yer alıyor.

Renegade’in Limited donanımlı versiyonlarında ise yeni LED far grubu, Apple CarPlay destekli Uconnect 7.0" bilgi eğlence sistemi, önden çarpma uyarı sistemi, şerit değiştirme ikazı, park yardım sistemi, akıllı hız asistanı gibi teknolojik özellikler yer alıyor.

Ağustos ayında diğer takas desteği ise Jeep Compass alımlarında sunuluyor. Standart olarak dört çeker özelliğe sahip Jeep Compass’ın 2018 model yılı 170 HP’lik benzinli motor ve 9 ileri şanzıman kombinasyonlu versiyonu, anahtar teslim bedelleri üzerinden 20 bin TL tutarındaki takas desteği ile kullanıcılarla buluşuyor. Compass’ta takas desteğiyle birlikte, 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,49 kredi kampanyası da Jeep tutkunlarına sunuluyor.

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