GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Türkiye'nin "kurutmalık deposu" olarak nitelendirilen Gaziantep'te doğal yöntemlerle güneşte kurutulan biber, kabak, patlıcan ve acurlar, kentin yüksek tepelerinde adeta renk cümbüşü oluşturuyor. UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan kuru dolmaların yapıldığı sebzeler, sofralara binbir emek ve zahmet sonucu ulaşıyor. Gaziantep ve çevresinde tarlalardan toplanan biber, patlıcan kabak ve acurların içleri, mahallelerde kadınlar tarafından büyük emekle oyularak iğne aracılığıyla iplere diziliyor. Bir süre suda bekletilen sebzeler, daha sonra kentin yüksek yerlerinde özel olarak oluşturulan alanlara taşınıyor. Burada adeta renk şöleni oluşturan kurutmalıklar, burada tezgahlara serilerek güneşin kavurucu sıcağıyla baş başa bırakılıyor. Hava durumuna bağlı olarak ortalama 15 günde tamamen kuruyan ürünler, paketlenerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde satılıyor. Gaziantep'te baharat, kurutmalık ve yöresel lezzetlerin satıldığı Elmacı Pazarı'nda iş yerlerinin girişlerine asılan, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescilli kurutmalıklar, hem mideye hem de göze hitap ediyor.

Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Elmacı Pazarı'ndan hem alışveriş yapıyor hem de oluşan renk cümbüşünün görüntü ve fotoğrafını çekiyor. - "Kaliteli ürünün yeşilden kıpkırmızıya tam dönmesi lazım" Kurutmalık işçilerinden Eren Doğan, AA muhabirine, Antep kurutmalığının oldukça lezzetli olduğunu, onun için Türkiye'nin dört bir yanından rağbet gördüğünü söyledi. Ürünün iyi kuruması ve lezzetli olması için güneşin kavurucu ve havanın nemsiz olması gerektiğini ifade eden Eren, " Bizim buralarda nem hiç yok, üstüne güneş çok sıcak bunun için Antep kurutmalığı hem lezzetli hem daha sağlıklıdır. Burada da bu işi yapan hep belirli ailelerdir. Oldukça zor ve zahmetli olduğunu için kolay kolay kimse çalışmak istemiyor." dedi. Kurutmalığın lezzetini kavurucu sıcaklıktan aldığını anlatan Eren, "Kurutmalığın da iyisi ve kötüsü vardır. Örneğin biber kurutmalığında baş kısmında hiçbir çürüme olmayacak. Zaten ürün kendini belli eder, sararır ve kendini bırakır. Kaliteli ürün ise yeşilden kıpkırmızıya tam dönmesi lazım. Eğer tam kırmızı olmamışsa o iyi ürün değildir." diye konuştu.