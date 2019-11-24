Rengarenk dansçılardan büyüleyen performans

Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından lisanslı sporcuları bir araya getiren 2019 WSDF Dünya Şampiyonası Yıldızlar 2 Latin Yarışması ile BİLGİ Dans Sporu (LT&ST) Türkiye Şampiyonası birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. BİLGİ Dans Sporu (LT&ST) Türkiye Şampiyonası için 3 kategori ve 10 farklı dans türünde yarışan 100’ü aşkın çift, kıyasıya bir rekabete tutuştu. Ataşehir’de bir otelde düzenlenen ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nun yıl içindeki en prestijli yarışması olarak dikkat çeken şampiyonada minikler, yıldızlar ve yetişkinler kategorisinde dereceye giren dansçılar Türkiye’yi Avrupa Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı.

"YAZ KIŞ DEMEDEN YARIŞMAYA HAZIRLANDIK"

Türkiye adına yarışan çiftlerden Ece Gülbaş ve Serbay Alyu heyacanlarını dile getirdi. 8 yıldır dans ettiğini söyleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme mezunu Ece Gülbaş, “Yaklaşık 8 senedir dans ediyoruz. Her sene üstüne bir şeyler koyarak çalışıyoruz. 8 senedir yarışma için hazırlanıyoruz diyebilirim. Yaz kış demeden antrenmanlarımız devam ediyor. Yarışma harika geçti, beklentimizin de üzerindeydi. Müzikler, ortam, ışıklar her şey çok güzeldi. Bundan sonraki hedefimiz finalde ilk 6’nın içinde yer almak olacak” dedi. 9 yıllık dans geçmişi olduğunu ifade eden Serbay Alyu ise “6 yıldır Ece ile dans ediyoruz. Çok keyifli bir ortamdı. Yarışmada çok iyi çiftler vardı. Biz de onlardan biri olmaya çalıştık. Milli takım sporcusuyuz. Hedefimiz bunu devam ettirebilmek ve milli takıma girmeye çalışmak” diye konuştu.

HEDEFİMİZ TÜRKİYE’NİN ADINI DÜNYAYA DUYURMAK

Hedefinin Türkiye’nin adını dünyaya duyurmak olduğunu belirten Tanabay Tokgöz, “Türkiye Dans Sporları çatısı altında yarışıyoruz ve milli takım sporcusuyuz. Bugün de Türkiye şampiyonası için geldik. Çok keyifli bir yerdeyiz. Ben dans ile 2008 yılında üniversitede tanıştım. O yıldan itibaren dans sporu ile ilgileniyorum. Artık bu işi profesyonelliğe dönüştürmeye başladım. Hedefimiz uluslararası alanda en iyi derece yapabilen Türk çift olabilmek” ifadelerini kullandı. Partneri Eliza Dan ise “Yarışma çok iyiydi. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu benim ikinci Türkiye şampiyonam. Çok heyecanlıyım” dedi.