HABER

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

Düzce'de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 95 kız çocuğu, farkındalık oluşturmak amacıyla renkli dilek balonları uçurdu

Düzce'de 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 95 kız çocuğu, farkındalık oluşturmak amacıyla rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktı.

Düzce Çocuk Hakları Komitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 11 Ekim Kız Çocukları Günü dolayısıyla 95 kız çocuğu, yürüyüş düzenledi.

İstanbul Caddesi boyunca yürüyen çocuklar, daha sonra hayatlarında ilk defa sinemaya gitti.

Film izledikten sonra çocuklar, Anıtpark Meydanı'na gelerek, farkındalık oluşturmak için dileklerini fısıldadıkları rengarenk balonları uçurdu.

- "Ayrımcılıklara karşı çıkmak için dilek tuttuk"

Düzce Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Beyza Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komite olarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Toplamda 15 komite üyesi ve 95 kız çocuğunun bir araya geldiğini aktaran Küçük, "Sinemaya gittik. Şimdi de dilek tutup balon uçurduk. Kız çocuklarına yapılan ayrımcılıklara karşı çıkmak için dilek tuttuk. Bugün koruyucu ailede bulunan, sosyal ekonomik destek alan çocuklar ve köy okullarında okuyan kız çocuklarıyla bir araya geldik." dedi.

Etkinliğe, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, komite üyeleri ve çocuklar katıldı.

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar

- Düzce'de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 95 kız çocuğu, farkındalık oluşturmak amacıyla renkli dilek balonları uçurdu

1 / 10

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar
2 / 10

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar
3 / 10

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar
4 / 10

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar
5 / 10

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar
6 / 10

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar
7 / 10

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar
8 / 10

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar
9 / 10

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar
10 / 10

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar

Rengarenk dilek balonlarını gökyüzüne bıraktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
11 ekim dünya kız çocukları günü Balon uçurma dilek tutma Düzce

En Çok Okunan Haberler

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Durmuş Yılmaz: Daha önce bir cisim yaklaşıyor demiştim şimdi çarpmak üzere

Durmuş Yılmaz: Daha önce bir cisim yaklaşıyor demiştim şimdi çarpmak üzere

Antalya'dan kahreden şehit haberi

Antalya'dan kahreden şehit haberi

Muharrem İnce odun keserken görüntülendi!

Muharrem İnce odun keserken görüntülendi!

Kocasını uyurken 6 yerinden bıçakladı

Kocasını uyurken 6 yerinden bıçakladı

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

İstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldı

İstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.