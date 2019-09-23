HABER

Rengarenk halı hanı, fotoğraf stüdyosu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:28 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da bulunan 450 yıllık tarihi han, restore edilerek halı mağazasına dönüştürüldükten sonra, turistlerin yoğun ilgisi sonucu fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılmaya başlandı.

Rengarenk halı hanı, fotoğraf stüdyosu oldu

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/NEVŞEHİR, (DHA) - TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da bulunan 450 yıllık tarihi han, restore edilerek halı mağazasına dönüştürüldükten sonra, turistlerin yoğun ilgisi sonucu fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılmaya başlandı. Turistler, teşhir edilip, satışa sunulan rengarenk halıların içinde ücret karşılığında fotoğraf çektiriyor.
Nevşehir'in merkez Göreme Beldesinde bulunan, 450 yıllık Belediye Hanı, yıllar önce restore edilerek halı mağazasına dönüştürüldü. Duvar ve tabanı tamamen eski dokuma halılarla kaplanan han, Kapadokya bölgesine gelen turistlerin dikkatini çekti. Yerli ve yabancı turistler, ziyaret ettikleri handa hem Anadolu motifleriyle süslü halı alabiliyor hem de rengarenk halılar arasında fotoğraf çektiriyor. Tarihi han, turistlerin yoğun ilgisi sonucu zamanla fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılmaya başlandı. Müşteri olmayanlar da ücret karşılığında handa teşhir edilip, satışa sunulan rengarenk halıların içinde ve üzerinde fotoğraf çektirebiliyor.
'TURİSTLERİN İLGİSİ MUHTEŞEM'
Yabancı turistlerin handa yoğun olarak fotoğraf çektirdiğini belirten mağaza işletmecisi Sedat İkman, "Biz Türkiye'nin her tarafından gelen halıları teşhir ediyor ve satıyoruz. Ben 3'üncü kuşağım ve bu işi dedem başlattı. 5 yıldır sosyal medyada fotoğraf anlamında bir patlama oldu. Özellikle Asya ve Avrupa'dan gelen turistlerimiz burada fotoğraf çektirmek istiyorlar. Buraya olan ilgi ise muhteşem. Burada günde bin kişiyi ağırladığımız oluyor. Buranın renk tonu güzel olduğu için fotoğraf çektirmek istiyorlar. Misafirperverliğimizi de elimizden geldiğince yapıyoruz" dedi.
'ÇEKİMLER İÇİN MAĞAZAMIZI KAPATIYORUZ'
İkman, mağazalarındaki halıların el dokuması olduğunu, fiyatlarının 300 TL ile 30 bin TL arasında değiştiğini kaydederek, "Bizim için burada dokuma ve yün kalitesi çok önemlidir. Fotoğraf çekimlerinden dolayı mağazamızın kapanması söz konusu oluyor. Misafirlerimizin istediği zaman diliminde çekim yapıyoruz. Çekim süreci içerisinde mağazaya hiçbir müşteriyi alamayacağımız için de fotoğraf çekimlerinin bir maliyeti var. Fiyatlarımız ise gelen müşterilerin istediği fotoğraf adedine göre değişiyor. Bazen de müşterinin durumuna göre para almadığımız da oluyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Rengarenk halı hanı, fotoğraf stüdyosu olduRengarenk halı hanı, fotoğraf stüdyosu olduRengarenk halı hanı, fotoğraf stüdyosu olduRengarenk halı hanı, fotoğraf stüdyosu oldu

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Kaza yem verirken suya düşen çocuğu boğulmaktan arkadaşı kurtardıKaza yem verirken suya düşen çocuğu boğulmaktan arkadaşı kurtardı
İBB'nin "Ortak masa toplantıları" Üsküdar'dan başladıİBB'nin "Ortak masa toplantıları" Üsküdar'dan başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'kariyeribb'yi açıkladı

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

Başakşehir'de fabrika yangını

Başakşehir'de fabrika yangını

Son dakika: Irak'ın kuzeyinden acı haber: 2 asker şehit

Kuzey Irak'tan kahreden haber!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi! Evlerin çatılarına asıyorlar

Teröristler böyle görüntülendi!

Son dakika: Çakar lambalarla ilgili flaş karar! (Çakar lamba kimler takabilir)

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Son dakika: HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.