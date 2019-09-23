HABER

Rengarenk halı hanı, fotoğraf stüdyosu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 18:13 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da bulunan 450 yıllık tarihi han, restore edilerek halı mağazasına dönüştürüldükten sonra, turistlerin yoğun ilgisi sonucu fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılmaya başlandı.

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/NEVŞEHİR, (DHA) - TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da bulunan 450 yıllık tarihi han, restore edilerek halı mağazasına dönüştürüldükten sonra, turistlerin yoğun ilgisi sonucu fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılmaya başlandı. Turistler, teşhir edilip, satışa sunulan rengarenk halıların içinde ücret karşılığında fotoğraf çektiriyor.

Nevşehir'in merkez Göreme Beldesinde bulunan, 450 yıllık Belediye Hanı, yıllar önce restore edilerek halı mağazasına dönüştürüldü. Duvar ve tabanı tamamen eski dokuma halılarla kaplanan han, Kapadokya bölgesine gelen turistlerin dikkatini çekti. Yerli ve yabancı turistler, ziyaret ettikleri handa hem Anadolu motifleriyle süslü halı alabiliyor hem de rengarenk halılar arasında fotoğraf çektiriyor. Tarihi han, turistlerin yoğun ilgisi sonucu zamanla fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılmaya başlandı. Müşteri olmayanlar da ücret karşılığında handa teşhir edilip, satışa sunulan rengarenk halıların içinde ve üzerinde fotoğraf çektirebiliyor.

'TURİSTLERİN İLGİSİ MUHTEŞEM'

Yabancı turistlerin handa yoğun olarak fotoğraf çektirdiğini belirten mağaza işletmecisi Sedat İkman, "Biz Türkiye'nin her tarafından gelen halıları teşhir ediyor ve satıyoruz. Ben 3'üncü kuşağım ve bu işi dedem başlattı. 5 yıldır sosyal medyada fotoğraf anlamında bir patlama oldu. Özellikle Asya ve Avrupa'dan gelen turistlerimiz burada fotoğraf çektirmek istiyorlar. Buraya olan ilgi ise muhteşem. Burada günde bin kişiyi ağırladığımız oluyor. Buranın renk tonu güzel olduğu için fotoğraf çektirmek istiyorlar. Misafirperverliğimizi de elimizden geldiğince yapıyoruz" dedi.

'ÇEKİMLER İÇİN MAĞAZAMIZI KAPATIYORUZ'

İkman, mağazalarındaki halıların el dokuması olduğunu, fiyatlarının 300 TL ile 30 bin TL arasında değiştiğini kaydederek, "Bizim için burada dokuma ve yün kalitesi çok önemlidir. Fotoğraf çekimlerinden dolayı mağazamızın kapanması söz konusu oluyor. Misafirlerimizin istediği zaman diliminde çekim yapıyoruz. Çekim süreci içerisinde mağazaya hiçbir müşteriyi alamayacağımız için de fotoğraf çekimlerinin bir maliyeti var. Fiyatlarımız ise gelen müşterilerin istediği fotoğraf adedine göre değişiyor. Bazen de müşterinin durumuna göre para almadığımız da oluyor" diye konuştu.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
İnşaat işçisinden, kopan elektrik teline tahtayla müdahaleİnşaat işçisinden, kopan elektrik teline tahtayla müdahale
Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü (2)Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

Beğeni toplayan not! 'Dünyayla seviş...'

Beğeni toplayan not! 'Dünyayla seviş...'

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askerlik yerleri açıklandı

Askerlik yerleri açıklandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan IMF açıklaması

CHP'den IMF açıklaması

Adana'da İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

Son dakika: Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın

Metrobüs durağında yangın paniği!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

Bakanlık duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

Son dakika: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz ile ilgili yeni bir soruşturma başlattı

15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.