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Rengarenk hasır kilimler yağlı boya tablolarını aratmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2020 11:02 | Son Güncelleme

Bursa’da 29 Mayıs için hazırlanan selatin camilerinin yıkanmak için meydanlara serilen hasır kilimleri yağlı boya tablolarını aratmadı. Drone ile havadan görüntülenen hasır kilimler yan yana serilince renk cümbüşü yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafenin sağlıklı bir şekilde uygulanabileceği bazı camilerde cuma namazının ve daha sonraki günlerde öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınabileceğini açıklaması üzerine Bursa’da da Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişahlar tarafından yaptırılan selatin camilerinde hummalı bir çalışma başladı. Tarihi camiler günler öncesinden temizlenmeye başlanırken, yapılan çalışmalar sırasında renkli görüntülerde meydana geldi.

Sultan Çelebi Mehmed döneminde yaptırılan ve Osmanlı padişahlarının 4’üncüsü Yıldırım Bayezit Han’ın damadı Büyük İslam Alimi Emirsultan Hazretleri adını taşıyan Emirsultan Camii’nde de 3 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları halen tamamlanmış olmasa da cami çevresindeki boş alanda cemaatle birlikte kılınması planlanan namazlar için hazırlıklar başladı. Caminin tarihi hasır kilimleri yıkanmak için Emirsultan Parkı meydanında yere serildi. Cami önündeki geniş alana serilen rengarenk hasır kilimler yağlı boya tablolarını aratmadı. Hasır kilimlerin görsel şöleni gökyüzünden de drone ile görüntülendi.
Caminin temizlik işlerini yürüten ve ibadete hazırlayan Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Bölge Amiri Tuncay Susam, bölgedeki tüm camilerde dezenfeksiyon ve halı yıkama çalışmalarının devam ettiğini, bayramdan sonra camilerin ibadete açılacağını bu sebeple kapalı kalan camilerde uzun süredir temizlenmeyen halı ve kilimleri yıkadıklarını söyledi. (İHA)

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