Rengarenk sandallarıyla okyanusun Senegalli balıkçıları

Kıyıya yaklaşan teknelerden düşen balıkları toplayan çocukların yüzlerindeki sevinç koşuşturmacayı daha da renklendiriyor. Martılar da koşuşturmacadan faydalanarak nasiplerini alıyor.

Hindistan cevizinin de bol yetiştiği yarımada görünümündeki bu yerin kıyılarını akşama doğru dolduran müşteriler, tekneleri boş dönmeyen balıkçıların getirdiği onlarca farklı renk ve desene sahip taze balıkları satın almak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Balığın bol olduğu Senegal kıyılarında olduğu gibi Djiffer Burnu'nda da yıl boyunca balıkçılık yapılıyor. Kıyıda sabahın erken saatlerinde başlayan hareketlilik gün batımına kadar sürüyor.

Başkent Dakar'ın 190 kilometre güneyinde 180 bin hektar alana sahip ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Saloum Deltası'ndaki Djiffer Burnu'nda yaklaşık 800 tekne, sabahın erken saatlerinde balık tutmak için okyanus sularına ağ atıyor.

ALAATTİN DOĞRU - Batı Afrika'nın Atlas Okyanusu'na açılan kapısı Senegal'in Djiffer (Jiffer) Burnu'nda tarım ve turizmin yanı sıra balıkçılık en gözde mesleklerin başında geliyor.

Djiffer'e gelen turistler de bu hareketliliğe dahil olarak balık, kalamar, istiridye, karides gibi taze deniz canlılarını satın almaya çalışıyor.

Farklı boyutlardaki sandallarla kıyıya getirilen balıklar ve deniz canlıları ağırlıkları ve boyutları ile müşterinin beğenisine sunuluyor. Buradan alınan balıklar ve deniz canlıları ülkenin en seçkin restoranları başta olmak üzere birçok noktaya ulaştırılıyor.

- Rengarenk el yapımı balıkçı sandalları

Bölgede avlanmak için çok büyük imkanlara sahip olmayan balıkçıların rengarenk sandalları da bir o kadar ilginç. Tamamen el yapımı sandallarıyla yaptıkları balıkçılık sayesinde geçimlerini sağlayan Djifferliler hayatlarından oldukça memnun görünüyor.

Yarımada halkının yanı sıra Senegal'in her yerinden ve komşu ülkeler Gambiya, Gine Bissau ve Moritanya'dan da balıkçılar balık tutmak ve deniz ürünlerini toplamak için Djiffer'e geliyor.

Djiffer'de tutulan balık ve deniz ürünlerinin bir kısmı yine burada değişik formlarda işlenerek tüketicilere sunuluyor.