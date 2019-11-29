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Rengini pancardan alan kırmızı zeytin ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde pancar ile buluşturulup doğal şekilde renklendirilen kırmızı zeytin, lezzet tutukunlarının ilgisini çekiyor.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde pancar ile buluşturulup doğal şekilde renklendirilen kırmızı zeytin, lezzet tutukunlarının ilgisini çekiyor. Turşu tadındaki kırmızı zeytin, pancar ile renklendiriliyor ve sarımsak ile çeşnilendirilerek satışa sunuluyor.
Türkiye'nin zeytin çeşitliliği bakımından en zengin bölgelerinden biri olan Edremit ilçesinde siyah, yeşil, çizik, ızgara, küllü, biberli zeytinlerin ardından kırmızı zeytin de sofralarda yerini aldı. Pancar ile renklendirilen kırmızı zeytin, sarımsak ile çeşnilendirilerek satışa sunuluyor.
Zeytinin salamura yapıldığı esnada içine konulan pancardan rengini aldığını söyleyen üretici Mehmethan Soykara, “Pancarla zeytini buluşturduğumuz yeni ürünümüz ile gündemdeyiz.
Pancarlı zeytin, pancar ve zeytinin birleşmesinden ortaya çıkan butik bir ürün. Öncelikle pancar suyu ile beraber zeytin suyunun harmanlanmasından oluşan salamura suyuna pancar taneleri ve zeytin tanelerini beraber ekliyoruz. Sarımsaklı sosumuzla beraber bu buluşun son adımı hazırlanmış oluyor. Tabii ki sıradışı değişik bir ürün. Belli bir süre bekleyip, aromasını saldıktan sonra tüketime tamamen hazır oluyor. İlk tadına bakanlar için farklı bir tat oluyor" dedi.
TADANLAR TAVSİYE EDİYOR
Kırmızı zeytinin rengi gibi tadının da farklı olduğunu söyleyen Cafer Özer, "Yeşil ve siyah zeytini biliyoruz ama kırmızı zeytini ilk defa görüyorum, içinde pancar da var. İlk defa gördüm ve tattım. Gerçektende çok leziz, herkese tavsiye ederim" dedi. Kırmızı zeytinle ilk kez tanışan Fatma Semerci de, "Ömrümde ilk defa kırmızı zeytin yemiş oldum. Lezzeti çok güzel. Pancardan yapıldığını söylediler. Gerçekten de lezzeti. Tavsiye ederim herkese" diye konuştu.

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