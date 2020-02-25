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Rengiyle ilgi çekiyordu! Yeşilgöl kar altında

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2020 11:22 | Son Güncelleme

Antalya'daki Kaş ilçesinin büyüleyici noktaları arasında bulunan Yeşilgöl, bahar ve yaz aylarında aldığı renkle ünlendi. Adı da renginden gelen göl, kış aylarında bambaşka bir görüntüye büründü.

Batı Antalya'nın en yüksek noktası olan Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'nda bulunan 3 bin 27 metre yüksekliğindeki Akdağ'daki doğa harikası Yeşilgöl, kar ve buz içinde kaldı. Bahar ve yaz aylarında adını aldığı rengiyle ilgi çeken 1909 rakımdaki Yeşilgöl, son yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplanırken, yüzeyinin tamamına yakını da buz tuttu.

Amatör dağcı Gömbeli İbrahim Ekinci karlar içinden yürüyerek Yeşilgöl'e çıktı ve fotoğraflarını çekti. 2 saatlik zorlu bir yolculuktan sonra Yeşilgöl'e ulaşan Ekinci, buz ve karla kaplanan gölün şu anda sanki hiçbir zaman olmamış gibi göründüğünü söyledi:

'GÖL SANKİ YOK'

'GÖL SANKİ YOK'
"Müthiş bir manzara var. Yazın suyu yeşil gözüken göl, sanki yok. Metrelerce karla dolmuş durumda. Yazın Uçarsu Şelalesi'ne ve Gömbe Ovası'na suyu ile hayat veren göl görünmüyordu. Karla dümdüz olan 50 dekarlık alan, 200 dekar görünüyor."

'LEVHADAN İLERİYE GİTMEK OLANAKSIZ'

'LEVHADAN İLERİYE GİTMEK OLANAKSIZ'
"Levhanın bulunduğu tepeye kadar gidebildim. Oradan ileriye gitmek olanaksız. Sıcaklık eksi 10 derece civarındaydı öğle vakti." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yeşilgöl kaş Antalya

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