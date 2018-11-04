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Renk cümbüşünün yaşandığı Yedigöller, ziyaretçilerle doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

BOLU'da, sonbaharın tüm renklerini barındıran doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Murat KÜÇÜK BOLU,(DHA)- BOLU'da, sonbaharın tüm renklerini barındıran doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Yedigöller'in içindeki park alanları, tamamen dolarken, girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Yedigöllerin drone ile havadan görüntülenen manzaraları büyüledi.

Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'den oluşan Yedigöller, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yeşil ve sarının tüm tonlarını içinde barındıran milli parkta renk cümbüşü oluştu. Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Yedigöller ziyaretçi akınına uğradı. Milli parka gelenler, girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu. Girişteki görevliler, sürücüleri yönlendirmeye çalışırken milli parkın içindeki park alanları, tamamen doldu. Sürücüler, araçlarını yürüyüş yollarına ve girişteki yolun kenarına park etti. Aracını park edip, milli parka girmeyi başaran ziyaretçiler, eşsiz manzaranın ve doğanın keyfini çıkardı. Zaman zaman göl kenarındaki iskele ve ahşap yürüyüş yollarında da kuyruk oluştu. Ziyaretçiler, sırayla arkalarına göl manzarası alıp, fotoğraf çektirdi. Kimi ziyaretçiler göllerin etrafında kimileri de milli park içindeki parkurlarda yürüyüş yapıp, fotoğraf çekti. Fotoğrafçılardan oluşan gruplar, milli park içinde en güzel fotoğrafları çekebilmek için deklanşöre basarken, bazı doğa tutkunları da milli park içindeki alanda çadır kurup, kamp yaptı. Yedigöller'deki çadır kamp alanları da tamamen doldu.

Yedigöllere gelen bazı ziyaretçiler, aşırı kalabalık ve araç kuyruklarına çözüm bulunmasını istedi. Yedigöllerin eşsiz güzelliği drone ile havadan çekilen görüntüleri ile büyüledi.

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