Renk değiştiren cep stüdyosu: vivo V23 5G

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan vivo, dünyanın en büyük cep telefonu pazarı olan Çin’in pazar lideri. 2014’te ülke dışına açılan vivo, 60’tan fazla ülke ve bölgede, 400 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Geçen yıl dünyanın en çok satan ilk dört telefon markasından biri haline geldi. Çin, Güney ve Güneydoğu Asya’da yıllık yaklaşık 200 milyon akıllı telefon üretim kapasitesi bulunan 7 üretim merkezine sahip vivo, 2020 yılında Türkiye pazarına girdi. 2021’de toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen vivo Türkiye fabrikası ise yıllık 5 milyon adet üretim kapasitesi sunuyor. Türkiye’de satışı yapılan tüm Y serisi cihazlar bu fabrikada üretiliyor.

Uluslararası üretim ağının yanı sıra vivo, Ar-Ge’ye verdiği yüksek önem ve dünya çapında 10 global Ar-Ge merkezi ile günümüzde çok kullanılan birçok teknolojiye imzasını atmış durumda. Bunlar arasında, ‘bir akıllı telefona özel Hi-Fi kalitesinde ses yongası yerleştirme, pop-up açılır-kapanır kamera, ilk ekran içi parmak izi okuyucu, dünyanın en ince akıllı telefonu rekorları’ bulunuyor. Peki bu teknoloji devi markanın ülkemizde yakın zamanda satışa sunulan V23 5G bize neler vaat ediyor?

İLKLERİ BARINDIRAN PREMIUM TASARIM

vivo V23 5G havacılıkta kullanılan birinci sınıf alüminyum malzemeden 7.39 mm kalınlığında ultra ince çerçeveye sahip ve yalnızca 179 gr ağırlığında. Elde duruşu, tutuş konforu, malzeme kalitesi ve kusursuz tasarımı orta segmentte yer almasına rağmen cihaza üst segment bir hava katıyor. “Gün Işıltısı” isimli modeli ile Türkiye’de ilk renk değiştiren cam arka yüzey tasarımına sahip V23 5G, güneş ışınları ya da UV ışını kaynaklarına maruz bırakıldığında anında renk değiştirip yepyeni bir tasarıma bürünüyor. Bu özellik yaratıcılığınızla birleştiğinde telefonunuzu soyut bir sanat eserine çevirirken aynı zamanda kademeli olarak renk değiştirmesiyle de canlı bir sanat gösterisi haline getiriyor.

FOTOĞRAF STÜDYOSU CEBİNİZDE

Vlog çekimleri, sosyal medya paylaşımları, fotoğraf tutkunları ve dahası selfie meraklılarının ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere V23 5G cevap veriyor. Cihaz Türkiye’de ilk olan 50 MP geniş açılı otomatik odaklanabilen ana kamera ve 8 MP geniş açılı olmak üzere çift ön kamerayla donatıldı. Ön kamera ile mükemmel selfie’ler çekerken geniş açı özelliği sayesinde tüm dostlarınızı da tek kareye sığdırabiliyorsunuz. Ortam ne kadar karanlık olursa olsun çift tonlu selfie spot ışığı sayesinde düşük ışıklı ortamda bile harika selfie’lere imkan sağlıyor. Bunların yanı sıra görüntü sabitleyici teknolojisine sahip ön kameralar vlog çekmek için mükemmel bir donanım sunuyor.

Aynı zamanda 64 MP’lik arka kamera, çok iyi bir ışık hassasiyetine sahip olmasını sağlayan f/1.89 diyafram açıklığı ile donatılmış biçimde sunuluyor. Ana kameraya eşlik eden 120 derecelik görüş alanına sahip 8MP süper geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera ile stüdyoyu cebinize sığdırabiliyorsunuz. Yapay zeka destekli arka kamera seti portre modu, panorama, otomatik odaklama, bokeh portre, 4 santimetreye kadar makro çekim, zamanlayıcı, 120 dereceye kadar geniş açı gibi birçok gelişmiş kamera özelliğine sahip. Bu gelişmiş kamera seti ile her çeşit çekimi kolaylıkla yapabilirsiniz.

İDDİALI PİL PERFORMANSI

V23 5G donanım ve pil performansı ile de rakiplerinin önüne geçiyor. Cihaz gücünü MediaTek'in Dimensity 920 yonga setinden alıyor. Sekiz çekirdekli bu çip sette 2.5 CPU frekansı bulunuyor. 12GB RAM’e ek olarak, artı 4 GB Genişletilmiş RAM teknolojisi ile ihtiyaç halinde depolama alanını sanal RAM olarak kullanabiliyor. Mobil oyun gibi yoğun performans gerektiren anlarda daha çok hissedilen bu özellik oyun keyfinizi üst seviyelere çıkarıyor. Ayrıca 256 GB dev dahili hafızası ile depolama alanı sorunlarını hayatınızdan çıkarıyor. Android 12 işletim sistemine sahip telefonun kullanıcı ara yüzü ise vivo’nun kendi geliştirdiği ve iyileştirilmiş bir Android deneyimi sunan Funtouch 12.

Genişletilmiş RAM gibi “Ultra Oyun Modu” da vivo’yu diğer cihazlardan ayıran bir özellik olmuş. Funtouch’a özel “Ultra Oyun Modu” ile oyun performansını artırmanın yanı sıra, oyun oynarken ekran görüntüsü almaktan web kamerasını kullanarak oyun yayını yapmaya; oyun içi sesini özelleştirip değiştirmekten CPU kontrol takip ekranına kadar farklı seçenekler ile kusursuz bir oyun deneyimi sunuluyor.

V23 5G, pil ömründe de iddialı. 4200 mAh’lık pili ile 44W hızlı şarj özelliğine de sahip. Unutmadan, V23 5G kutusunda hızlı şarj adaptörü ile geliyor ve sizi adaptör masrafından kurtarıyor. Telefon sadece 30 dakikada yüzde 68’e kadar şarj oluyor ve tasarruflu pil tüketimi ile kullanıcılara gün boyu kesintisiz bir deneyim sunuyor.

GÖZ KAMAŞTIRAN GÜVENLİ EKRAN

Ekran özelliklerine baktığımızda vivo V23 5G, etkileyici ekran çözünürlüğü ve güneşin yaydığı parlaklıkla yarışabilecek düzeyde ekran parlaklığı sahip 6.4 inç full HD+ çözünürlüklü Amoled ekranı ile günün her saati gözlerinizi yormadan telefonunuzun ekranına bakabilmenize olanak sağlıyor. Ekran 1080x2040 çözünürlüğünün yanı sıra 60-90 Hz arası akıllı geçiş özelliği bulunan 90 Hz yenileme hızına sahip. Ekran içi parmak izi okuyucunun yanı sıra yüz tanıma özelliği de bulunan V23 5G, çift katmanlı bir güvenlik duvarı sunuyor. Her iki özellik de oldukça hızlı ve çok iyi çalışıyor.

Klasikten vazgeçemeyenler için ‘yıldız tozu ışıltısı’ ve renk değiştiren özel cam yüzeye sahip ‘gün ışıltısı’ renk seçenekleri ile tüketicilerle buluşan tarzın güçlü simgesi vivo V23 5G, 13 bin 999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasa sürüldü.

V23 5G’nin internet sitesine ulaşmak için tıklayınız.

