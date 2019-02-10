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Renk kodlarıyla meteorolojik uyarı dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 11:06 | Son Güncelleme

Kuvvetli meteorolojik uyarılar artık renk kodlarıyla yayımlanmaya başlandı - "Kırmızı uyarı" hasar riski bulunan çok tehlikeli, "turuncu uyarı" da tedbirli olunması gereken tehlikeli hava durumlarında kullanılıyor - Havada potansiyel tehlike durumunun olduğu halleri "sarı", şiddetli meteorolojik riskin olmadığı durumları "yeşil" gösteriyor

DENİZ ÇİÇEK - Kuvvetli meteorolojik hadiselerde vatandaşlar artık "yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı" renk kodlarıyla uyarılıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan "meteorolojik uyarıların renk kodları sistemiyle yayımlanması" hedefi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, kuvvetli meteorolojik hadiseler öncesi hazırlanan ve yayımlanan
meteorolojik uyarıların renk kodları sistemiyle duyurulması için "MeteoUyarı" uygulaması devreye alındı. Avrupa Birliği ülkelerinde de bulunan yeni sistem, "Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın" sloganıyla kullanıma sunuldu.

Kurumun "www.mgm.gov.tr" internet sitesinde başlayan uygulamayla hava durumu artık renkli uyarı sistemiyle veriliyor. Hazırlanan "Türkiye için uyarı durumu" haritasında her il ve ilçe, şiddetli meteorolojik hadise riskine göre, kırmızı, turuncu, sarı ya da yeşil renklerden biriyle gösteriliyor. Böylece, kullanıcıların karşısına renkli bir ülke haritası çıkıyor.

Söz konusu sistem, kısa süre içinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün mobil uygulamasına da entegre edilecek.

- Renkli uyarıların anlamları

MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:

Kırmızı, havayla ilgili "çok tehlikeli durum"un olduğunu gösteriyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiğinde bu renkle uyarı yapılıyor. Haritada kırmızı rengin olduğu yerde büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit edecek nitelikte kabul ediliyor. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin bu durumda sıklıkla takip edilmesi önem taşıyor.

Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

Yeşil ile belirtilen yerde uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadisenin tahmin edilmediği anlaşılıyor.

Türkiye'de bugün ve yarın itibarıyla ülke genelinde kuvvetli bir meteorolojik hadise riski bulunmadığı için ülke haritasında tüm iller yeşil renkle gösteriliyor.

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ikinci 100 Günlük Eylem Planı Meteoroloji Genel Müdürlüğü MeteoUyarı renk kodları

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