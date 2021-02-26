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Renk körlüğü nedir, nasıl belirti verir? Mavi, sarı, kırmızı gibi renkleri ayırt edemiyorsanız...

26.02.2021 11:22 | Son Güncelleme:
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Renk körlüğü bir tür körlük değil, rengi görme biçiminizde bir eksikliktir. Renk körüyseniz, mavi ve sarı veya kırmızı ve yeşil gibi belirli renkleri ayırt etmekte zorluk çekersiniz. Renk körlüğü (veya daha doğrusu renk görme eksikliği), erkekleri kadınlardan daha sık etkileyen kalıtsal bir durumdur. Erkeklerin tahmini yüzde 8'i ve kadınların yüzde 1'inden azında renkli görme sorunları var. Kırmızı-yeşil renk eksikliği, renk körlüğünün en yaygın şeklidir.

Renklerin mavi ve sarı mı yoksa kırmızı ve yeşil mi olduğunu söylemekte zorlanıyor musunuz? Başkaları bazen size gördüğünüzü düşündüğünüz rengin yanlış olduğunu bildiriyor mu?

Eğer öyleyse, bunlar renk görme eksikliğinizin birincil işaretleri olabilir. Popüler inanışın aksine, renk körü bir kişinin yalnızca gri tonları görmesi nadirdir.

"Renk körü" olarak kabul edilen çoğu insan renkleri görebilir, ancak bazı renkler soluk görünür ve sahip oldukları renk görme yetersizliğinin türüne bağlı olarak diğer renklerle kolayca karıştırılabilir

KIRMIZILAR VE YEŞİLLER ARASINDA AYRIM YAPAMAZLAR

Renk körü olan tüm insanlar renkleri görebilir ancak belirli renkleri ayırt etmekte güçlük çekerler. Çoğu kırmızılar ve yeşiller arasında ayrım yapamaz; bazıları mavileri sarılardan ayıramaz ve çok küçük bir grup, monokromatizm denen ve yalnızca siyah beyazı görmelerine izin veren bir duruma sahiptir.

Çeşitli renk körlüğü erkeklerin yaklaşık yüzde 8'ini ve kadınların yüzde 1'inden azını etkiler.

RENK KÖRLÜĞÜNÜN SEBEPLERİ NEDİR?

Renk körlüğü genel olarak doğuştan bir problemdir. Gözün arkasında mavi, yeşil ve kırmızı dalga boylarına özel sinir hücreleri bulunmaktadır. Bu sinir hücrelerinin henüz anne karnındayken oluşmasında problem olursa, belirli dalga boylarındaki ışık tam olarak görülemeyebilir. Siyah - beyaz renk körlüğü az miktarda görülmekte, renklerin tonlarını seçememe şeklindeki renk körlüğü daha fazla görülmektedir.

Renkleri normal bir şekilde göremediğinizde renk körlüğü oluşur. Renk eksikliği olarak da bilinir. Renk körlüğü, genellikle bir kişi belirli renkleri ayırt edemediğinde ortaya çıkar. Bu genellikle yeşiller ve kırmızılar arasında ve bazen de maviler arasında olur.

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RENGİ GÖREN ÜÇ TÜR KONİ VAR: KIRMIZI, YEŞİL VE MAVİ

Retinada ışığı algılayan iki tür hücre vardır. Bunlara çubuklar ve koniler denir. Çubuklar yalnızca ışığı ve karanlığı algılar ve düşük ışık seviyelerine karşı çok hassastır. Koni hücreleri rengi algılar ve görüşünüzün merkezine yakın bir yerde yoğunlaşır. Rengi gören üç tür koni vardır: kırmızı, yeşil ve mavi. Beyin, renk algımızı belirlemek için bu koni hücrelerinden gelen girdileri kullanır.

Renk körlüğü, bir veya daha fazla renkli koni hücresi olmadığında, çalışmadığında veya normalden farklı bir renk algıladığında meydana gelebilir. Üç koni hücresinin tamamı olmadığında şiddetli renk körlüğü oluşur. Hafif renk körlüğü, üç koni hücresinin tümü mevcut olduğunda meydana gelir, ancak bir koni hücresi doğru çalışmaz. Normalden farklı bir renk algılar.

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RENK KÖRLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ

Renk körlüğünün semptomları genellikle çocuklar küçükken ebeveynler tarafından görülür. Diğer durumlarda semptomlar o kadar hafiftir ki fark edilmeyebilirler bile. Renk körlüğünün yaygın semptomları şunları içerir:

Renkleri ayırt etmede güçlük
Aynı rengin gölgelerini veya tonlarını görememe

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TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Renk körlüğü oluştuğu zaman, pilotluk gibi renk algılamanın çok önemli olduğu işlerde problemler çıkabilmektedir. Bu tür hastalarda özel kontakt lenslerle tedavi yoluna gidilebilmektedir. Genetik renk körlüğü dışında, gözün arkasındaki bölgeyi etkileyen glokom gibi ya da beyinle ilgili hastalıklarda renk algılamada problemler ortaya çıkabilmektedir.

Renk körü insanların çoğunun vizyonu diğer tüm açılardan normaldir ve gereken tek şey belirli adaptasyon yöntemidir.


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