Renk körlüğü nedir, nasıl belirti verir? Mavi, sarı, kırmızı gibi renkleri ayırt edemiyorsanız...

Renklerin mavi ve sarı mı yoksa kırmızı ve yeşil mi olduğunu söylemekte zorlanıyor musunuz? Başkaları bazen size gördüğünüzü düşündüğünüz rengin yanlış olduğunu bildiriyor mu?

Eğer öyleyse, bunlar renk görme eksikliğinizin birincil işaretleri olabilir. Popüler inanışın aksine, renk körü bir kişinin yalnızca gri tonları görmesi nadirdir.

"Renk körü" olarak kabul edilen çoğu insan renkleri görebilir, ancak bazı renkler soluk görünür ve sahip oldukları renk görme yetersizliğinin türüne bağlı olarak diğer renklerle kolayca karıştırılabilir

KIRMIZILAR VE YEŞİLLER ARASINDA AYRIM YAPAMAZLAR

Renk körü olan tüm insanlar renkleri görebilir ancak belirli renkleri ayırt etmekte güçlük çekerler. Çoğu kırmızılar ve yeşiller arasında ayrım yapamaz; bazıları mavileri sarılardan ayıramaz ve çok küçük bir grup, monokromatizm denen ve yalnızca siyah beyazı görmelerine izin veren bir duruma sahiptir.

Çeşitli renk körlüğü erkeklerin yaklaşık yüzde 8'ini ve kadınların yüzde 1'inden azını etkiler.

RENK KÖRLÜĞÜNÜN SEBEPLERİ NEDİR?

Renk körlüğü genel olarak doğuştan bir problemdir. Gözün arkasında mavi, yeşil ve kırmızı dalga boylarına özel sinir hücreleri bulunmaktadır. Bu sinir hücrelerinin henüz anne karnındayken oluşmasında problem olursa, belirli dalga boylarındaki ışık tam olarak görülemeyebilir. Siyah - beyaz renk körlüğü az miktarda görülmekte, renklerin tonlarını seçememe şeklindeki renk körlüğü daha fazla görülmektedir.