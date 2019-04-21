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Renk, renk kostümleri çocuklar seçiyor, anneleri dikiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Aile Destek Merkezince yürütülen çalışma kapsamında çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda giymek istedikleri kostümleri seçiyor, anneleri ise dikimini yapıyor - Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Bulut: - "Çocuklarımız, bayramlarında hayallerindeki kostümleri giyerek eğlenecekler"

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Aile Destek Merkezince yürütülen çalışmada çocuklar, örnek aldıkları ve hayallerindeki kahramanların kostümlerini seçiyor, anneleri de hazırlıyor.

Karakoçan Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezinde usta eğiticiler eşliğinde anneler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarının hayallerindeki kıyafetleri dikmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Çocuklar giymek istedikleri kostümleri seçiyor, anneleri de dikiyor

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların kostüm giymek istemeleri üzerine böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Çocukların kendi bayramlarında gönüllerince eğlenmeleri için onların isteğini gerçekleştirdiklerini aktaran Bulut, usta eğiticiler ve anneler olarak bir araya gelerek çocukların istediği kostümleri dikmeye karar verdiklerini belirtti.

"Çocuklarımız, bayramlarında hayallerindeki kostümleri giyerek eğlenecekler." diyen Bulut, çocukların daha çok izledikleri çizgi film karakterlerinin kıyafetlerini tercih ettiklerini kaydetti.

Çocukların seçtiğini, annelerin de kıyafetleri diktiğini bildiren Bulut, çok güzel kostümlerin ortaya çıktığını, çocukların çok mutlu olduğunu anlattı.

Bulut, "Çocuklarımız istediği, tasarladıkları kıyafetleri en mutlu günleri olan çocuk bayramında giyme fırsatı bulacaklar. Bu onları çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi moda tasarım eğitmeni Makbuse Kavlak da çalışmanın tamamen çocukların isteği doğrultusunda gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Çocuklar ne tasarladıysa anneleri onu dikti. Bu çalışma tamamen çocukların hayal dünyasına bağlı kalınarak yapıldı. Çocukları mutlu eden şeyler tamamen kumaşa yansıtıldı." diye konuştu.

Annelerden Tuğba Orhan da oğlu ile bu etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını anlattı.

Kostümü oğlunun yönlendirmesiyle hazırladığını bildiren Orhan, "Oğlum, bayram için babasının asker elbisesini istedi. Ben de aynı babasının elbisesine benzer elbise diktim. Oğlum çok mutlu oldu. Elbiseyi dikerken hiç yanımdan ayrılmadı. Bir hafta boyunca elbisenin dikimini izledi." ifadelerini kullandı.

Torununa çizgi film karakteri Elsa'nın kıyafetini diktiğini dile getiren Sevgi Orhan da torununun çok mutlu olduğunu aktardı.

Çocuklardan 5 yaşındaki İbrahim Efe ise "Ben örümcek adam olmak istiyordum. Anneme örümcek adam yapmasını söyledim. O da yaptı." dedi.

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