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Renkleri ve tasarımıyla dikkat çeken Casper Via S incelemesi

25.03.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllarda kullanmaya başladığımız cep telefonu, bugün hayatımızın odak noktası hâline geldi. Öyle ki adres bulmak için ondan yardım alıyor, market alışverişinden faturaların yatırılmasına kadar tüm işlerimizi onunla hallediyoruz. Tasarımı ve rahat kullanılan ara yüzüyle dikkat çeken Casper Via S de hayatı kolaylaştırıyor. Nasıl mı? Cevabı yazımızda!

Renkleri ve tasarımıyla dikkat çeken Casper Via S incelemesi

Her anımızın vazgeçilmez parçası akıllı telefonların kullanım amacı, kişiden kişiye değişiyor. Kimi sadece iş amaçlı kullanırken kimi sosyalleşmek için tercih ediyor. Siz ne amaçla kullanıyor olursanız olun Casper Via S özelliklerine bayılacağınıza eminiz. Ürün hakkında detaylı bilgi edinebilmeniz için Casper Via S incelemesiyle karşınızdayız! Ayrıca yazımızda harika cep telefonuna benzer ürünlere de yer verdik. İşte detaylar!

Casper Via S Cep Telefonu

Renkleri ve tasarımıyla dikkat çeken Casper Via S incelemesi

Casper Via S'in Teknik Özellikleri

Casper'ın fiyat performans açısından dikkat çeken akıllı telefonu, MediaTek MT6742 işlemciden güç alıyor. 2.0 GHz işlemci hızı ile donma, takılma ve yavaşlamaların önüne geçiyor. 3 GB'a kadar RAM, 64 GB'a kadar depolama alanı bulunan telefonda 284 GB'a kadar da micro SD desteği bulunuyor. Telefonun kendi hafızasının yetmediği yerlerde hafıza kartından yardım alarak tüm verilerinizi güvenle saklayabilirsiniz. Kusursuz fotoğraf ve videolar çekmenin sırrı da Casper Via S kamera özelliklerinde saklı. 13 MP, yapay zekâya sahip ön kamerası ve 13 MP + 2 MP çift arka kamerası sayesinde profesyonel çekimler yaparak sosyal medyanın yıldızı olabilirsiniz. "Benim işim eğlence." derseniz de yüzlerce kamera efektinden faydalanabilirsiniz. Casper Via S'in 6.22 inç HD+ ve damla çentik tasarımlı geniş ekranı ise günlük uygulamalarda büyük bir konfor sağlıyor. Geniş ekran sayesinde oyun oynarken, internette araştırma yaparken ya da sosyal medyada gezerken daha rahat hareket edebilirsiniz. 3.500 mAh pil gücüne sahip cihaz, 3G modunda 22 saat konuşma süresi sunuyor. HD+ ekranı sayesinde uygulamaların daha net ve pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Yalnızca 165 gram ağırlığında olduğu için tutuş kolaylığı sağlıyor ve uzun süreli kullanımda bile elinizi yormuyor. Çift hatlı olması da Casper Via S bilinmeyen özellikleri arasında yer alıyor.

Casper Via S'in avantaj ve dezavantajları

Şık tasarımıyla dikkat çeken Casper Via S, özellikleriyle diğer telefonlardan ayrılıyor:

  • Birçok kullanıcı telefon şarjının çabuk bitmesinden şikâyetçi. Ama merak etmeyin, cihaz yüksek batarya kapasitesi ile sizi yana yakıla şarj aleti aramaktan kurtarıyor. Böylece kesintisiz müziğin keyfini çıkarabilir, filmleri sorunsuz şekilde izleyebilir ve sevdiklerinizle ara vermeden konuşabilirsiniz.

  • Ekran kilidinin yüz tanıma ve parmak okuyucu sensörle açılması da cihazın avantajları arasında yer alıyor. Böylece kişisel güvenliğinizi artırabilirsiniz.

  • Damla çentik geniş ekranı ise hem kullanım kolaylığı sağlıyor hem daha iyi bir görüntüleme imkânı sunuyor.

  • Kapasitif dokunmatik ekrana sahip olduğu için de oldukça dayanıklı. Ayrıca dokunmayı daha kolay algılıyor ve sürükleme yaparken rahatlık sağlıyor. Böylece internette gezerken ya da mesajlaşırken takılma gibi sorunlarla karşılaşmazsınız.

  • Dual SIM özelliği sayesinde farklı hatlarınızı aynı anda kullanabilir, numaralarınızı yedekleyebilir ve çekim alanınızı güçlendirebilirsiniz.

  • Genelde telefonlarda tek bir kamera bulunurken Casper Via S'te tam üç kamera bulunuyor. Bu sayede ultra geniş açılı çekimler yapabilirsiniz.

Dezavantajlarına gelecek olursak:

  • Cihaz suya ve toza dayanıklı olmadığı için ona gözünüz gibi bakmalısınız. Aksi takdirde terden bile bozulabilir.

  • Optik görüntü sabitleyici özelliği olmadığı için bulanık fotoğraf çekme ihtimaliniz artıyor. Görüntüleri yakalarken elinizi sabit bir şekilde tutmalısınız.

  • Her ne kadar pil ömrü uzun olsa da kablosuz ve hızlı bir şekilde şarj edilemiyor.

Casper Via S'i kullananların yorumları

"Casper Via S nasıl bir telefon?" sorusunun cevabı, kullanıcı yorumlarında saklı. Kullananların büyük çoğunluğu bataryasının çok uzun süre gitmesinden yana mutlu. Şarjının neredeyse iki gün gittiğini ve bu konuda hiçbir problemle karşılaşmadıklarını belirtiyorlar. Casper Via S yorumları arasında öne çıkan diğer konular ise hızı ve kamerası. Kullanıcılar güzel fotoğraf çeken ve kasmayan bir telefon buldukları için oldukça memnun. Kullanıcılar, fiyat performans olarak beklentilerinin karşılandığını ifade ediyor.

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Casper Via S'e alternatif ürünler

1. OPPO A16

Renkleri ve tasarımıyla dikkat çeken Casper Via S incelemesi

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Çin merkezli telefon markası Oppo, Türkiye'nin üretim üssü olmasıyla daha da popüler hâle geldi. Oppo'nun A serisinde sunduğu modeli de üstün performansıyla kullanıcılardan tam not alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi, binlerce müzik indirmenize, istediğiniz kadar fotoğraf çekinmenize imkân veriyor. Öte yandan telefonda görüntüleme performansı da iyi seviyede. Modelin LCD paneli sayesinde seyir keyfinizi zirveye taşıyabilirsiniz.

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2. Samsung Galaxy A32

Renkleri ve tasarımıyla dikkat çeken Casper Via S incelemesi

Günün büyük kısmını telefonuyla geçirenler için Samsung Galaxy A32 bulunmaz bir Hint kumaşı diyebiliriz. Hızlı şarj özelliği, cihazın daha kısa sürede şarj olmasını sağlıyor. Bu da telefonun bataryasını doldurmak için belirli bir süre beklemeyi ortadan kaldırıyor. Akıllı telefonların en hassas noktalarından biri şüphesiz kilit sistemi. Modelde hem yüz tanıma hem parmak okuyucu sensör mevcut.

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3. Huawei Y5P 2020

Renkleri ve tasarımıyla dikkat çeken Casper Via S incelemesi

Akıllı telefon seçerken bütçesini fazla zorlamak istemeyenlerin Huawei Y5P 2020'ye bayılacağına eminiz. Ürün sunduğu birbirinden harika özellikleriyle "Bu fiyata böyle bir performans nasıl olabilir?" dedirtiyor. 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla kusursuz selfie çekiyor. Arka panelde yer alan parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma sensörüyle de mahremiyetinizi koruyor. 5.45 inç ekran boyutuyla modern bir duruş sergiliyor.

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4. Xiaomi Redmi 9C

Renkleri ve tasarımıyla dikkat çeken Casper Via S incelemesi

Xiaomi Redmi 9C, uygun fiyatına rağmen piyasadaki muadillerine göre oldukça iyi performans sergiliyor. Redmi 9 serisinin başlangıç seviyesi olarak nitelendirilen telefonda birden fazla kamera yer alıyor. 13 MP çözünürlüğe sahip ana kamerası ile gerçekçi fotoğraflar çekerken 2 MP çözünürlüklü diğer iki kamerayla da fotoğraf ayrıntılarının artmasına imkân tanıyor. HyperEngine oyun teknolojisiyle de son derece eğlenceli ve sorunsuz oyun deneyimi yaşatıyor.

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5. General Mobile GM21 Plus

Renkleri ve tasarımıyla dikkat çeken Casper Via S incelemesi

General Mobile GM21 Plus, fiyatı, kamerası ve hızıyla oldukça iyi bir seçenek. 6.53 inç HD geniş ekranıyla canlı görüntü deneyimi yaşatıyor. 4 GB RAM'i, 64 GB depolama alanı ve micro SD kart desteği ile farklı uygulamaları indirme imkânı veriyor. 2.3 GHz'e varan saatlik hızı, en zorlu oyunları bile rahatlıkla oynamanızı sağlıyor. 3'lü yapay zekâ kamera özelliğiyle de mükemmel kareler yakalamanıza yardım ediyor.

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6. TCL 10 Se

Renkleri ve tasarımıyla dikkat çeken Casper Via S incelemesi

TCL 10 Se, üstün performansının yanı sıra şık tasarımıyla da görenleri kendine hayran bırakıyor. 6.52 inç ekranı sayesinde yazıları okurken ya da bir şeyler izlerken gözleriniz yorulmuyor. Full HD video kayıt çözünürlüğü ile tüm anılarınızı canlı bir şekilde kaydetmenize imkân tanıyor. USB Type-C bağlantısı ile telefonu hızlı bir şekilde şarj etmekle kalmıyor, dosyalarınızı farklı bir cihaza hızlıca göndermenizi de sağlıyor.

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7. Honor 20 Lite

Renkleri ve tasarımıyla dikkat çeken Casper Via S incelemesi

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Bataryası uzun bir süre dayanan bir telefon arayışındaysanız bu ürünü çok seveceksiniz! Honor 20 Lite 3400 mAh batarya kapasitesi ile tek pille 20 saate yakın konuşma süresi vadediyor. 24 MP kamera özelliği sayesinde daha iyi görüntüler yakalıyor. OTG desteğiyle de USB üzerinden diğer cihazlara hızlıca bağlanabiliyor. Bu özellik sayesinde sevdiğiniz dijital içerikleri telefonun depolama alanına aktarmadan görüntüleyebilirsiniz.

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