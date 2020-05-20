Renklerin bu anlamlarına dikkat! Meğer mavi...

Her rengin kendine has bir güzelliği ve ayrı bir anlamı bulunur. Bu renkler biz farklında olmadan duygularımızı harekete geçirir ve bizlere mesajlar verir. İşte renklerin gizli dünyası ve verdiği o mesajlar…
Tutkunun rengi olarak bilinen kırmızı; aşkın, arzunun, öfkenin ve tehlikenin simgesel rengidir. Kişiyi harekete geçirerek bir şeyler yapmalıyım hissini yaşatır. Özellikle yemek markalarının genellikle bu rengi kullanmalarının nedeni de bu harekete geçirme etkisidir. Giyiminizde kırmızı rengi tercih ediyorsanız dikkat çekmek istediğiniz izlenimini vermiş olursunuz. Hediyelerinizde kırmızı rengi tercih ettiğinizde ise “sana çok değer veriyorum” mesajını verirsiniz.
İnsana huzur veren sakin ve bambaşka diyarın kapılarını aralayabilecek kadar güçlü bir mavi! Herkesçe kabul gören bu rengin verdiği mesaj “Sakinim”, “Güvenilir ve barışçıl bir insanım” şeklinde. Maviyi koyu tonlarda kullandığınızda bu hislerin şiddetini arttırırsınız. Güven ve mesafe mesajı da veren bu renk, iş hayatında sıklıkla karşımıza çıkar.
Renkler arasında en dikkat çekici renk olan sarı; neşe, mutluluk ve ihtişamı çağrıştırır. Bu rengi tercih edenler, neşeli ve enerjik biri olduğu mesajını verir. Her ne kadar eğlenceli bir renk olsa da aynı zamanda beyinde “dikkat” bölgesini de harekete geçiren bir renktir. Açık tonlarda kullanılması yaz ve güneşi çağrıştırırken daha koyu tonlarda kullanılması eşsizlik imajı uyandırarak değerli ve özel olduğu hissini verir.
Yeşil renk, doğayı çağrıştırmasından dolayı aynı zamanda doğallığı ve sakinliği de beraberinde getirir. Gençlik, yenilik, denge, ümit ve dinçliği ifade eder. Yeşil, sıcak tonlarla birleştiğinde rahatlatıcı ve huzur veren bir duygu yaşatırken, soğuk renkler ile birleştiğinde o renklerin verdiği mesajlardaki sertliği yumuşatarak daha güven verici bir etki yaratır. Bu yüzden bu rengin verdiği en önemli mesaj “Bana güvenebilirsin”dir.
Tüm renklerin çıkış noktası olan beyaz; saflığı, temizliği ve asaleti ile güven verir. İyiliğin ve güzelliğin en önemli anlamı olarak da ifade edilir. Yeni başlangıçlar, masumluk ve sürdürülebilirlik gibi güçlü mesajları verir.
Farklı duygular çağrıştıran bir renktir siyah! Karanlığı, suçu, gücü, gizemi ve kötüyü simgeleyen siyah; aynı zamanda dayanıklılık, bilgelik ve güvenilirlik ile de ilişkilendirilir. Siyah renk azimli ve başarılı olduğunuz mesajını vermek için biçilmiş kaftandır.
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