Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Renklerin bu anlamlarına dikkat! Meğer mavi...

Renklerin bu anlamlarına dikkat! Meğer mavi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Her gün gözlerimiz binlerce renk ile karşılaşıyor ve tüm bu renkler hayatımızın her alanında bizlerle beraberler. Peki, bakınca bizlere kimi zaman umut veren kimi zamansa bizi alıp başka dünyalara götüren bu renklerin ne gibi mesajlar verdiğini hiç düşündünüz mü? İşte renklerin bizlere verdiği anlam dolu o mesajlar…

Renklerin bu anlamlarına dikkat! Meğer mavi...

Her rengin kendine has bir güzelliği ve ayrı bir anlamı bulunur. Bu renkler biz farklında olmadan duygularımızı harekete geçirir ve bizlere mesajlar verir. İşte renklerin gizli dünyası ve verdiği o mesajlar…

TUTKUNUN RENGİ “KIRMIZI”

1

Tutkunun rengi olarak bilinen kırmızı; aşkın, arzunun, öfkenin ve tehlikenin simgesel rengidir. Kişiyi harekete geçirerek bir şeyler yapmalıyım hissini yaşatır. Özellikle yemek markalarının genellikle bu rengi kullanmalarının nedeni de bu harekete geçirme etkisidir. Giyiminizde kırmızı rengi tercih ediyorsanız dikkat çekmek istediğiniz izlenimini vermiş olursunuz. Hediyelerinizde kırmızı rengi tercih ettiğinizde ise “sana çok değer veriyorum” mesajını verirsiniz.

SONSUZ GÖKYÜZÜ VE DENİZİN RENGİ “MAVİ”

2

İnsana huzur veren sakin ve bambaşka diyarın kapılarını aralayabilecek kadar güçlü bir mavi! Herkesçe kabul gören bu rengin verdiği mesaj “Sakinim”, “Güvenilir ve barışçıl bir insanım” şeklinde. Maviyi koyu tonlarda kullandığınızda bu hislerin şiddetini arttırırsınız. Güven ve mesafe mesajı da veren bu renk, iş hayatında sıklıkla karşımıza çıkar.

SICAKLIĞIN RENGİ “SARI”

3

Renkler arasında en dikkat çekici renk olan sarı; neşe, mutluluk ve ihtişamı çağrıştırır. Bu rengi tercih edenler, neşeli ve enerjik biri olduğu mesajını verir. Her ne kadar eğlenceli bir renk olsa da aynı zamanda beyinde “dikkat” bölgesini de harekete geçiren bir renktir. Açık tonlarda kullanılması yaz ve güneşi çağrıştırırken daha koyu tonlarda kullanılması eşsizlik imajı uyandırarak değerli ve özel olduğu hissini verir.

DOĞANIN HUZUR VEREN RENGİ “YEŞİL”

4

Yeşil renk, doğayı çağrıştırmasından dolayı aynı zamanda doğallığı ve sakinliği de beraberinde getirir. Gençlik, yenilik, denge, ümit ve dinçliği ifade eder. Yeşil, sıcak tonlarla birleştiğinde rahatlatıcı ve huzur veren bir duygu yaşatırken, soğuk renkler ile birleştiğinde o renklerin verdiği mesajlardaki sertliği yumuşatarak daha güven verici bir etki yaratır. Bu yüzden bu rengin verdiği en önemli mesaj “Bana güvenebilirsin”dir.

SAFLIĞIN RENGİ “BEYAZ”

5

Tüm renklerin çıkış noktası olan beyaz; saflığı, temizliği ve asaleti ile güven verir. İyiliğin ve güzelliğin en önemli anlamı olarak da ifade edilir. Yeni başlangıçlar, masumluk ve sürdürülebilirlik gibi güçlü mesajları verir.

KARANLIĞIN RENGİ “SİYAH”

6

Farklı duygular çağrıştıran bir renktir siyah! Karanlığı, suçu, gücü, gizemi ve kötüyü simgeleyen siyah; aynı zamanda dayanıklılık, bilgelik ve güvenilirlik ile de ilişkilendirilir. Siyah renk azimli ve başarılı olduğunuz mesajını vermek için biçilmiş kaftandır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
Bir öpücükle Tinder tarihine geçti! Öpüşmeye başladıklarında öyle bir şey oldu ki...Bir öpücükle Tinder tarihine geçti! Öpüşmeye başladıklarında öyle bir şey oldu ki...
Yarasalar hakkında daha önce hiç duymadığınız 24 bilgiYarasalar hakkında daha önce hiç duymadığınız 24 bilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Erkek arkadaşının tuhaf tuvalet alışkanlığını öğrenen kadın isyan etti

Erkek arkadaşının tuhaf tuvalet alışkanlığını öğrenen kadın isyan etti

Sansasyonel iddia: 'Gizli dünyanın kapısını buldum'

Sansasyonel iddia: 'Gizli dünyanın kapısını buldum'

Ünlü fenomen, üvey oğluyla aşk yaşadığını açıkladı

Ünlü fenomen, üvey oğluyla aşk yaşadığını açıkladı

Her şey bambaşka olabilirdi... Artık çok geç

Her şey bambaşka olabilirdi... Artık çok geç

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Herkes onu konuşuyordu! Başkan duyurdu: 1 maaş ikramiye...

Herkes onu konuşuyordu! Başkan duyurdu: 1 maaş ikramiye...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatınızı değiştirmek sizin elinizde! Bunun için gece uyumadan önce bunları söylemeniz gerekiyor...

Hayatınızı değiştirmek sizin elinizde! Bunun için gece uyumadan önce bunları söylemeniz gerekiyor...

Rüyalar ile alakalı ilk kez duyacağınız bilgiler! Meğer rüya sırasında...

Rüyalar ile alakalı ilk kez duyacağınız bilgiler! Meğer rüya sırasında...

Bir öpücükle Tinder tarihine geçti! Öpüşmeye başladıklarında öyle bir şey oldu ki...

Bir öpücükle Tinder tarihine geçti! Öpüşmeye başladıklarında öyle bir şey oldu ki...

Biri siyahi, diğeri de beyaz doğan ikiz bebekler görenleri şaşırtıyor

Kimse inanamıyor ama onlar aslında ikiz!

Erkek arkadaşının tuhaf tuvalet alışkanlığını öğrenen kadın isyan etti

Erkek arkadaşının tuhaf tuvalet alışkanlığını öğrenen kadın isyan etti

Okey oyunu nasıl indirilir?

Okey oyunu nasıl indirilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.