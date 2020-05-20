Renklerin bu anlamlarına dikkat! Meğer mavi...

Her rengin kendine has bir güzelliği ve ayrı bir anlamı bulunur. Bu renkler biz farklında olmadan duygularımızı harekete geçirir ve bizlere mesajlar verir. İşte renklerin gizli dünyası ve verdiği o mesajlar…

TUTKUNUN RENGİ “KIRMIZI”

Tutkunun rengi olarak bilinen kırmızı; aşkın, arzunun, öfkenin ve tehlikenin simgesel rengidir. Kişiyi harekete geçirerek bir şeyler yapmalıyım hissini yaşatır. Özellikle yemek markalarının genellikle bu rengi kullanmalarının nedeni de bu harekete geçirme etkisidir. Giyiminizde kırmızı rengi tercih ediyorsanız dikkat çekmek istediğiniz izlenimini vermiş olursunuz. Hediyelerinizde kırmızı rengi tercih ettiğinizde ise “sana çok değer veriyorum” mesajını verirsiniz.

SONSUZ GÖKYÜZÜ VE DENİZİN RENGİ “MAVİ”

İnsana huzur veren sakin ve bambaşka diyarın kapılarını aralayabilecek kadar güçlü bir mavi! Herkesçe kabul gören bu rengin verdiği mesaj “Sakinim”, “Güvenilir ve barışçıl bir insanım” şeklinde. Maviyi koyu tonlarda kullandığınızda bu hislerin şiddetini arttırırsınız. Güven ve mesafe mesajı da veren bu renk, iş hayatında sıklıkla karşımıza çıkar.