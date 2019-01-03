"Renkli dövme alerjik reaksiyon riskini artırıyor"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Türkiye Alerji ve İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Demet Can, cilde yapılan dövmenin alerjiye yol açabildiğini belirterek, "Renkli dövmelerde kullanılan, sarı renk veren gold ve kırmızı renk veren civalı pigmentler, temas olan yerde kızarıklık ve döküntüye neden olan 'kontak dermatit'lerin artmasına yol açabiliyor." dedi.

Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dövmenin çeşitli simge, yazı ve figürlerin boya içeren maddeyle deriye işlenmesiyle yapıldığını vurgulayarak bunun kişide alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini bildirdi.

Kalıcı dövmenin, derinin alt katmanlarına kobalttan altına kadar pek çok madde ve mürekkep enjekte edilerek yapıldığını anlatan Can, özellikle hassas kişilerde alerji riskinin daha yüksek olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Can, "Günümüzde renkli dövme daha popüler. Özellikle renkli dövmelerde kullanılan, sarı renk veren gold ve kırmızı renk veren civalı pigmentler, temas olan yerde kızarıklık ve döküntüye neden olan 'kontak dermatit'lerin artmasına yol açabiliyor." diye konuştu.