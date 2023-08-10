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  4. Renkli görüntüler! Aşırı sıcaklardan bunalınca böyle serinlediler

Renkli görüntüler! Aşırı sıcaklardan bunalınca böyle serinlediler

10.08.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar su doldurdukları kamyon dorsesinde serinledi. Kamyon dorsesinde yüzen vatandaşlar renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kars’ta cam film ustası Alican Kaya Poyraz, aşırı sıcaklardan bunalınca çareyi kamyon dorsesine su doldurmakta buldu. Kamyonunun dorsesini su dolduran Poyraz, önce kendisi daha sonra esnafla birlikte su doldurdukları dorsede yüzerek serinledi.

Kamyon dorsesini havuz gibi kullanan Alican Kaya Poyraz, iş yerinin olduğu bölgede çocukların ve esnafın da hava sıcaklığının 32 dereceyi gördüğü Kars’ta suya girerek serinlemelerine imkan sağladı.

Alican Kaya Poyraz’ın kamyon dorsesine su doldurarak havuza çevirmesine vatandaşlar ve esnafta destek verdi.

ÇOCUKLAR DA İLGİ GÖSTERDİ

Gün boyu özellikle çocukların ilgi gösterdiği dorse havuz sıcaktan bunalan çocukların ve vatandaşların serinlemesine vesile oldu. (İHA)

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