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Renkli pamukta deneme üretimi başarılı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen renkli pamuk çeşitlerinde deneme üretiminde başarılı olundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen renkli pamuk çeşitlerinde deneme üretiminde başarılı olundu. Bu yıl renkli pamukların sözleşmeli üretim modeli ile üretilmesi sağlanacak.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin de daha önce kamuoyuna tanıtımını yaptığı iki renkli pamuk çeşidinde önemli bir eşik geride bırakıldı. TAGEM tarafından tescil ettirilen renkli pamuklar “Sarı Gelin” (açık kahve) ve “Gelincik” (koyu kahve) özel sektörün de büyük ilgisini çekmişti.

Üretim yaygınlaştırılacak
Doğal renkli pamukların tekstil sektöründe kullanılması için bu konuya ilgili olan ve bu alanda faaliyet gösteren özel bir firma ile birlikte çalışılmaya başlandı. 2019 yılında bu çeşitlerden deneme üretimi yapıldı ve başarılı olundu. Bu yıl ise özel firma ile sözleşmeli üretim kapsamında üretim yapılacak ve bu üretimin yaygınlaştırılması sağlanacak. Aynı zamanda renkli pamukların lif verimi, kalitesi ve renk çeşitliğinin arttırılması konularında da firma ile ortak ar-ge çalışmalarının yapılması kararı alındı.

Çocuk giyimde büyük ilgi görmesi bekleniyor
Pamukların doğal bir şekilde, herhangi bir kimyasal kullanılmadan renkli olmaları sebebiyle sağlık açısından olumsuz bir etkisi bulunmuyor. Renklendirmek için kimyasal kullanılmadığından çevreye de kötü bir etkisi bulunmayan renkli pamuklardan üretilen tekstil ürünlerinin, özellikle çocuk giyimde kullanılarak, büyük rağbet görmesi bekleniyor.

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